С чем есть инжир: 4 любимых сочетания Эктора Хименеса-Браво

Инжир и горгонзола

Сладость спелого инжира хорошо уравновешивает отчетливый солоноватый вкус горгонзолы. Такое сочетание не требует сложного приготовления и может стать быстрой закуской - достаточно разрезать фрукт пополам и добавить кусочек сыра.

Инжир и грецкий орех

Здесь работает контраст текстур - нежный и сочный фрукт дополняет хрустящий орех. Можно просто разрезать инжир и добавить сверху несколько половинок грецкого ореха.

Инжир и прошутто

Эктор Хименес-Браво советует обернуть инжир прошутто, быстро обжарить его на гриле и добавить немного меда. В результате получится закуска, сочетающая сладкий и соленый вкусы.

Инжир, козий сыр и руккола

По словам шеф-повара, здесь хорошо сочетаются сладость инжира, сырость и легкая горчинка рукколы. Ингредиенты достаточно соединить, чтобы получить простой салат.

С чем еще совмещать инжир

Инжир можно использовать в качестве основы для различных закусок и салатов. Он хорошо сочетается солеными сырами, орехами и прошутто, создавая контраст между сладким вкусом фрукта и другими ингредиентами.