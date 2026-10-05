З чим їсти інжир: 4 улюблені поєднання Ектора Хіменеса-Браво

Інжир і горгонзола

Солодкість стиглого інжиру добре врівноважує виразний солонуватий смак горгонзоли. Таке поєднання не потребує складного приготування та може стати швидкою закускою - достатньо розрізати фрукт навпіл і додати шматочок сиру.

Інжир і волоський горіх

Тут працює контраст текстур - ніжний і соковитий фрукт доповнює хрусткий горіх. Можна просто розрізати інжир і додати зверху кілька половинок волоського горіха.

Інжир і прошутто

Ектор Хіменес-Браво радить обгорнути інжир прошутто, швидко обсмажити його на грилі та додати трохи меду. У результаті вийде закуска, яка поєднує солодкий і солоний смаки.

Інжир, козячий сир і рукола

За словами шеф-кухара, тут добре поєднуються солодкість інжиру, вершковість сиру та легка гірчинка руколи. Інгредієнти достатньо з'єднати між собою, щоб отримати простий салат.

З чим ще поєднувати інжир

Інжир можна використовувати як основу для різноманітних закусок і салатів. Він добре поєднується із солоними сирами, горіхами та прошутто, створюючи контраст між солодким смаком фрукта та іншими інгредієнтами.