Бао-бургеры, рис и жареное молоко: в KFC появилось азиатское меню
С 26 октября в ресторанах KFC в Украине можно заказать блюда, созданные в коллаборации с сетью "Китайський Привіт" Миши Кацурин. В меню под названием "Скажи Азії хай" вошли бао-бургеры, рис с курицей, бакеты с разными соусами, фри, напитки и десерты.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Что известно о новом меню KFC
Одной из новинок стал бао-бургер - мягкая паровая булочка с хрустящей курицей, огурцом и соусом. Его можно заказать в обычной или острой версии.
В меню есть китайский рис с курицей и соусами, бакеты с обычными или острыми стрипсами, крылышками или ножками.
Отдельно подготовили линейку соусов, среди которых вере острый, сычуанский и мир чили. Также есть специя бабаджан.
Среди других позиций - чайная фри, бабл ти и десерт жареное молоко.
Сколько стоят новинки в KFC
- Бао-бургер обычный или острый - от 171 грн
- Орандж бакет с оригинальными или острыми стрипсами - 268 грн
- Орандж бакет или мир чили с шестью крыльями - 251 грн
- Орандж или мир чили бакет с тремя ножками - 245 грн
- Китайский рис с курицей - от 228 грн
- Чайная фри - 125 грн
- Соус мир чили - 50 грн
- Соус вери острый - 68 грн
- Жареное молоко (5 шт) - от 136 грн
- Стакан молока (0,3) - 57 грн
- Бабл ти – 249 грн
- Специя бабаджан - 34 грн.
Посольством коллаборации стал Миша Кацурин. В одном из видео он показал, как создавался десерт жареное молоко.