Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню
З 26 жовтня в ресторанах KFC в Україні можна замовити страви, створені у колаборації з мережею "Китайський Привіт" Міши Кацуріна. До меню під назвою "Скажи Азії хай" увійшли бао-бургери, рис із куркою, бакети з різними соусами, фрі, напої та десерти.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Що відомо про нове меню KFC
Однією з новинок став бао-бургер - м'яка парова булочка з хрусткою куркою, огірком і соусом. Його можна замовити у звичайній або гострій версії.
У меню є китайський рис з куркою та соусами, бакети зі звичайними чи гострими стріпсами, крильцями або ніжками.
Окремо підготували лінійку соусів, серед яких вері гострий, сичуанський та світ чилі. Також є спеція бабаджан.
Серед інших позицій - чайна фрі, бабл ті та десерт смажене молоко.
Скільки коштують новинки в KFC
- Бао-бургер звичайний або гострий - від 171 грн
- Орандж бакет з оригінальними чи гострими стріпсами - 268 грн
- Орандж бакет або світ чили із шістьма крилами - 251 грн
- Орандж або світ чилі бакет із трьома ніжками - 245 грн
- Китайський рис із куркою - від 228 грн
- Чайна фрі - 125 грн
- Соус світ чилі - 50 грн
- Соус вері гострий - 68 грн
- Смажене молоко (5 шт) - від 136 грн
- Стакан молока (0,3) - 57 грн
- Бабл ті - 249 грн
- Спеція бабаджан - 34 грн.
Амбасадором колаборації став Міша Кацурін. В одному з відео він показав, як створювався десерт смажене молоко.