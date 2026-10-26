Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню

Що відомо про нове меню KFC

Однією з новинок став бао-бургер - м'яка парова булочка з хрусткою куркою, огірком і соусом. Його можна замовити у звичайній або гострій версії.

У меню є китайський рис з куркою та соусами, бакети зі звичайними чи гострими стріпсами, крильцями або ніжками.

Бакети в KFC (скриншот)

Окремо підготували лінійку соусів, серед яких вері гострий, сичуанський та світ чилі. Також є спеція бабаджан.

Серед інших позицій - чайна фрі, бабл ті та десерт смажене молоко.

Смажене молоко (фото: order.kfc.ua)

Скільки коштують новинки в KFC

Бао-бургер звичайний або гострий - від 171 грн

Орандж бакет з оригінальними чи гострими стріпсами - 268 грн

Орандж бакет або світ чили із шістьма крилами - 251 грн

Орандж або світ чилі бакет із трьома ніжками - 245 грн

Китайський рис із куркою - від 228 грн

Чайна фрі - 125 грн

Соус світ чилі - 50 грн

Соус вері гострий - 68 грн

Смажене молоко (5 шт) - від 136 грн

Стакан молока (0,3) - 57 грн

Бабл ті - 249 грн

Спеція бабаджан - 34 грн.

Амбасадором колаборації став Міша Кацурін. В одному з відео він показав, як створювався десерт смажене молоко.