Золото Хейли Бибер и деним Деми Мур: 13 лучших образов CFDA Fashion Awards
2 ноября в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке состоялась церемония CFDA Fashion Awards 2026. Ее ведущей стала Кики Палмер, а звездные гости сделали ставку на золото, винтаж, выразительные принты и неожиданные трактовки денима.
Wave RBC.UA собрало 13 лучших, на наш взгляд, образов вечера - с деталями, которые сделали каждый из них особенным.
Хейли Бибер в Saint Laurent
Хейли выбрала комплект Saint Laurent из парчового топа с длинными рукавами и юбки меди.
Манжеты из искусственного меха, пояс и металлизированные босоножки поддержали роскошную фактуру.
Нам нравится сочетание сдержанного силуэта с выразительным золотистым орнаментом – образа хватает деталей даже без массивных украшений.
Памела Андерсон в Carolina Herrera
Памела Андерсон выбрала черное платье Carolina Herrera с открытыми плечами и перьями вдоль верхнего края.
Декор повторялся на туфлях, а белый клатч в черный горох прибавил контрасту. Мягко уложенные светлые волосы поддержали ретронастроение образа.
Зои Кравиц в Saint Laurent
Зои Кравиц выбрала золотистое платье меди Saint Laurent с фактурой под крокодиловую кожу.
Лаконичный крой позволил рассмотреть поверхность ткани, а темные туфли с острыми золотистыми носками продолжили металлическую тему. Один из интереснейших примеров того, как фактура может определять весь образ.
Сьюки Уотергаус в Michael Kors Collection
Сьюки Уотергаус вышла в черном платье Michael Kors Collection с длинными рукавами. Выразительности добавили симметричные вырезы на талии и высокий разрез юбки.
Наряды дополнили черные остроносые туфли и лаконичное украшение на шее - внимание осталось на линиях платья.
Мэтт Дэймон в Ralph Lauren
Мэтт Дэймон пришел на церемонию с дочерью Изабеллой. Для выхода он выбрал Ralph Lauren Purple Label: двубортный пиджак, черные брюки и гольф.
Белый платок в нагрудном кармане и туфли с пряжками завершили лаконичный образ.
Изабелла выбрала светлое платье Luar с геометрическим плетением, длинными рукавами и бахромой.
Полупрозрачная фактура и ромбовидный узор сделали наряд выразительным даже без большого количества украшений.
Вместе с черным костюмом отца платье создало гармоничный парный выход.
Лили Рейнхарт в Монсе
Лили Рейнхарт одела платье Monse без бретелей с пайетками и асимметричным подолом. Светлый лиф переходил в серебристую отделку и длинную бахрому, придававшую образу динамики.
Тонкие блестящие колье и босоножки в металлизированном оттенке поддержали мерцающую тему наряда.
Розе в Saint Laurent
Певица из Blackpink также поддержала золотую тему Saint Laurent. Она надела парчовый топ с открытыми плечами и юбку меди с высоким разрезом.
Собранные волосы и тонкие ремешки босоножек оставили внимание на орнаменте и пропорциях комплекта.
Деми Мур в GapStudio
Деми Мур появилась в платье GapStudio, которое Зак Позен создал специально для нее. Корсетный лиф обыгрывал конструкцию джинсовых поясов – с пуговицами и шлевками, а длинная юбка имела разрез спереди.
Темный деним и четкая посадка превратили привычный материал в полноценный вечерний наряд.
Адриана Лима в архивной Donna Karan
Адриана Лима выбрала архивное платье Donna Karan.
Молочный оттенок, глубокий V-образный вырез и длина в пол создали стильный элегантный силуэт.
Широкий черный пояс подчеркнул талию, а черные босоножки поддержали контраст. Собранные назад волосы завершили сдержанный образ.
Коул Эскола в Луар
Приталенный черный пиджак с четкой линией плеч, объемные шорты и белое кружево на воротнике и манжетах создали театральный образ.
Декоративные броши, светлые локоны и обувь с ярко-синими носками усилили эффект.
Кики Палмер в винтажном Bob Mackie
Ведущая церемонии выбрала винтажное платье Bob Mackie, которое Ракель Уэлч носила во время выступления с Шер на The Cher Show в 1975 году.
Перекрещенные бретели, открытые фрагменты на талии и блестящее убранство сохранили сценический характер вещи. Рыжие локоны придали выходу настроения старого Голливуда.
Люпита Нионго в GapStudio
Люпита Нионго соединила красный укороченный топ и длинную юбку GapStudio со светлой джинсовой курткой.
Насыщенный цвет, драпировка и открытая талия сделали простые по замыслу вещи выразительными. Особо удачным считаем контраст красного комплекта и повседневного денима.
Роуз Бирн в Carolina Herrera
Роуз Бирн выбрала платье Carolina Herrera без бретелек с заниженной линией талии и объемным низом.
Белый горох на черном фоне чередовались с черным на белом, создавая графический эффект. Собранные волосы и компактная черная сумка удачно дополнили выразительный принт.