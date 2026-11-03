Золото Хейлі Бібер і денім Демі Мур: 13 найкращих образів CFDA Fashion Awards

Хейлі Бібер у Saint Laurent

Хейлі обрала комплект Saint Laurent із парчевого топа з довгими рукавами та спідниці міді.

Манжети зі штучного хутра, пояс і металізовані босоніжки підтримали розкішну фактуру.

Нам подобається поєднання стриманого силуету з виразним золотистим орнаментом - образу вистачає деталей навіть без масивних прикрас.

Хейлі Бібер (фото: Getty Images)

Памела Андерсон у Carolina Herrera

Памела Андерсон обрала чорну сукню Carolina Herrera із відкритими плечима та пір'яним оздобленням уздовж верхнього краю.

Декор повторювався на туфлях, а білий клатч у чорний горох додав контрасту. М'яко укладене світле волосся підтримало ретронастрій образу.

Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Зої Кравіц у Saint Laurent

Зої Кравіц обрала золотисту сукню міді Saint Laurent із фактурою під крокодилячу шкіру.

Лаконічний крій дав змогу роздивитися поверхню тканини, а темні туфлі з гострими золотистими носками продовжили металеву тему. Один із найцікавіших прикладів того, як фактура може визначати весь образ.

Зої Кравіц (фото: Getty Images)

Сьюкі Вотергаус у Michael Kors Collection

Сьюкі Вотергаус вийшла в чорній сукні Michael Kors Collection з довгими рукавами. Виразності додали симетричні вирізи на талії та високий розріз спідниці.

Вбрання доповнили чорні гостроносі туфлі та лаконічна прикраса на шиї - увага залишилася на лініях сукні.

Сьюкі Вотергаус (фото: Getty Images)

Метт Деймон у Ralph Lauren

Метт Деймон прийшов на церемонію з донькою Ізабеллою. Для виходу він обрав Ralph Lauren Purple Label: двобортний піджак, чорні штани та гольф.

Біла хустинка в нагрудній кишені й туфлі з пряжками завершили лаконічний образ.

Ізабелла ж обрала світлу сукню Luar із геометричним плетінням, довгими рукавами та бахромою.

Напівпрозора фактура й ромбоподібний візерунок зробили вбрання виразним навіть без великої кількості прикрас.

Разом із чорним костюмом батька сукня створила гармонійний парний вихід.

Метт Деймон (фото: Getty Images)

Лілі Рейнхарт у Monse

Лілі Рейнхарт одягнула сукню Monse без бретелей із паєтками та асиметричним подолом. Світлий ліф переходив у сріблясте оздоблення й довгу бахрому, що додавала образу динаміки.

Тонке блискуче кольє та босоніжки в металізованому відтінку підтримали мерехтливу тему вбрання.

Лілі Рейнхарт (фото: Getty Images)

Розе у Saint Laurent

Співачка з BLACKPINK також підтримала золоту тему Saint Laurent. Вона вдягнула парчевий топ із відкритими плечима та спідницю міді з високим розрізом.

Зібране волосся й тонкі ремінці босоніжок залишили увагу на орнаменті та пропорціях комплекту.

Розе (фото: Getty Images)

Демі Мур у GapStudio

Демі Мур з'явилася в сукні GapStudio, яку Зак Позен створив спеціально для неї. Корсетний ліф обігрував конструкцію джинсових поясів - із ґудзиками та шльовками, а довга спідниця мала розріз спереду.

Темний денім і чітка посадка перетворили звичний матеріал на повноцінне вечірнє вбрання.

Демі Мур (фото: Getty Images)

Адріана Ліма в архівній Donna Karan

Адріана Ліма обрала архівну сукню Donna Karan.

Молочний відтінок, глибокий V-подібний виріз і довжина в підлогу створили елегантний силует.

Широкий чорний пояс підкреслив талію, а чорні босоніжки підтримали цей контраст. Зібране назад волосся завершило стриманий образ.

Адріана Ліма (фото: Getty Images)

Коул Ескола у Luar

Приталений чорний піджак із чіткою лінією плечей, об'ємні шорти та біле мереживо на комірі й манжетах створили театральний образ.

Декоративні брошки, світлі локони та взуття з яскраво-синіми носками підсилили ефект.

Коул Ескола (фото: Getty Images)

Кікі Палмер у вінтажній Bob Mackie

Ведуча церемонії обрала вінтажну сукню Bob Mackie, яку Ракель Велч носила під час виступу із Шер на The Cher Show у 1975 році.

Перехрещені бретелі, відкриті фрагменти на талії та блискуче оздоблення зберегли сценічний характер речі. Руді локони додали виходу настрою старого Голлівуду.

Кікі Палмер (фото: Getty Images)

Люпіта Ніонго у GapStudio

Люпіта Ніонго поєднала червоний укорочений топ і довгу спідницю GapStudio зі світлою джинсовою курткою.

Насичений колір, драпірування та відкрита талія зробили прості за задумом речі виразними. Особливо вдалим вважаємо контраст червоного комплекту й повсякденного деніму.

Люпіта Ніонго (фото: Getty Images)

Роуз Бірн у Carolina Herrera

Роуз Бірн обрала сукню Carolina Herrera без бретелей із заниженою лінією талії та об'ємним низом.

Білий горох на чорному тлі чергувався з чорним на білому, створюючи графічний ефект. Зібране волосся та компактна чорна сумка вдало доповнили виразний принт.