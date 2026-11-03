Золото Хейлі Бібер і денім Демі Мур: 13 найкращих образів CFDA Fashion Awards
2 листопада в Американському музеї природничої історії в Нью-Йорку відбулася церемонія CFDA Fashion Awards 2026. Її ведучою стала Кікі Палмер, а зіркові гості зробили ставку на золото, вінтаж, виразні принти та несподівані трактування деніму.
Wave RBC.UA зібрало 13 найкращих, на наш погляд, образів вечора - з деталями, які зробили кожен із них особливим.
Хейлі Бібер у Saint Laurent
Хейлі обрала комплект Saint Laurent із парчевого топа з довгими рукавами та спідниці міді.
Манжети зі штучного хутра, пояс і металізовані босоніжки підтримали розкішну фактуру.
Нам подобається поєднання стриманого силуету з виразним золотистим орнаментом - образу вистачає деталей навіть без масивних прикрас.
Памела Андерсон у Carolina Herrera
Памела Андерсон обрала чорну сукню Carolina Herrera із відкритими плечима та пір'яним оздобленням уздовж верхнього краю.
Декор повторювався на туфлях, а білий клатч у чорний горох додав контрасту. М'яко укладене світле волосся підтримало ретронастрій образу.
Зої Кравіц у Saint Laurent
Зої Кравіц обрала золотисту сукню міді Saint Laurent із фактурою під крокодилячу шкіру.
Лаконічний крій дав змогу роздивитися поверхню тканини, а темні туфлі з гострими золотистими носками продовжили металеву тему. Один із найцікавіших прикладів того, як фактура може визначати весь образ.
Сьюкі Вотергаус у Michael Kors Collection
Сьюкі Вотергаус вийшла в чорній сукні Michael Kors Collection з довгими рукавами. Виразності додали симетричні вирізи на талії та високий розріз спідниці.
Вбрання доповнили чорні гостроносі туфлі та лаконічна прикраса на шиї - увага залишилася на лініях сукні.
Метт Деймон у Ralph Lauren
Метт Деймон прийшов на церемонію з донькою Ізабеллою. Для виходу він обрав Ralph Lauren Purple Label: двобортний піджак, чорні штани та гольф.
Біла хустинка в нагрудній кишені й туфлі з пряжками завершили лаконічний образ.
Ізабелла ж обрала світлу сукню Luar із геометричним плетінням, довгими рукавами та бахромою.
Напівпрозора фактура й ромбоподібний візерунок зробили вбрання виразним навіть без великої кількості прикрас.
Разом із чорним костюмом батька сукня створила гармонійний парний вихід.
Лілі Рейнхарт у Monse
Лілі Рейнхарт одягнула сукню Monse без бретелей із паєтками та асиметричним подолом. Світлий ліф переходив у сріблясте оздоблення й довгу бахрому, що додавала образу динаміки.
Тонке блискуче кольє та босоніжки в металізованому відтінку підтримали мерехтливу тему вбрання.
Розе у Saint Laurent
Співачка з BLACKPINK також підтримала золоту тему Saint Laurent. Вона вдягнула парчевий топ із відкритими плечима та спідницю міді з високим розрізом.
Зібране волосся й тонкі ремінці босоніжок залишили увагу на орнаменті та пропорціях комплекту.
Демі Мур у GapStudio
Демі Мур з'явилася в сукні GapStudio, яку Зак Позен створив спеціально для неї. Корсетний ліф обігрував конструкцію джинсових поясів - із ґудзиками та шльовками, а довга спідниця мала розріз спереду.
Темний денім і чітка посадка перетворили звичний матеріал на повноцінне вечірнє вбрання.
Адріана Ліма в архівній Donna Karan
Адріана Ліма обрала архівну сукню Donna Karan.
Молочний відтінок, глибокий V-подібний виріз і довжина в підлогу створили елегантний силует.
Широкий чорний пояс підкреслив талію, а чорні босоніжки підтримали цей контраст. Зібране назад волосся завершило стриманий образ.
Коул Ескола у Luar
Приталений чорний піджак із чіткою лінією плечей, об'ємні шорти та біле мереживо на комірі й манжетах створили театральний образ.
Декоративні брошки, світлі локони та взуття з яскраво-синіми носками підсилили ефект.
Кікі Палмер у вінтажній Bob Mackie
Ведуча церемонії обрала вінтажну сукню Bob Mackie, яку Ракель Велч носила під час виступу із Шер на The Cher Show у 1975 році.
Перехрещені бретелі, відкриті фрагменти на талії та блискуче оздоблення зберегли сценічний характер речі. Руді локони додали виходу настрою старого Голлівуду.
Люпіта Ніонго у GapStudio
Люпіта Ніонго поєднала червоний укорочений топ і довгу спідницю GapStudio зі світлою джинсовою курткою.
Насичений колір, драпірування та відкрита талія зробили прості за задумом речі виразними. Особливо вдалим вважаємо контраст червоного комплекту й повсякденного деніму.
Роуз Бірн у Carolina Herrera
Роуз Бірн обрала сукню Carolina Herrera без бретелей із заниженою лінією талії та об'ємним низом.
Білий горох на чорному тлі чергувався з чорним на білому, створюючи графічний ефект. Зібране волосся та компактна чорна сумка вдало доповнили виразний принт.