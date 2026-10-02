Золотое прощание и конец эпохи Демны: 7 показов, которые обсуждает Париж

Balenciaga: бренд окончательно выходит из тени Демны

Весенне-летнюю коллекцию Balenciaga представил Пьерпаоло Пиччоли, продолжающий формировать новую эстетику дома после ухода Демны.

Вместо мрачного пространства, провокационной сценографии и атмосферы модного апокалипсиса гости попали в белый зал Tennis Club de Paris.

В центре разместили яркую скульптуру французской художницы Од Франжу, а показ открыла песня Лорин Гилл "Ready or Not".

Пиччели соединил архитектурные формы Кристобаля Баленсиаги с обычным гардеробом.

Сложные кутюрные топы он предложил носить с джинсами, вечерние платья - с удобной обувью, а знаменитые объемные силуэты сделали более мягкими и функциональными.

Финальный выход Анок Яй в розовом шифоновом платье и балетках Mary Jane окончательно закрепил новое направление Balenciaga - меньше шока, больше цвета, легкости и красоты.

Saint Laurent: золотое шоу, похожее на прощание

Больше всего вопросов оставил показ Saint Laurent. Он состоялся почти ровно десять лет спустя после дебютной коллекции Энтони Ваккарелло для модного дома и был наполнен символическими деталями.

Коллекция была построена вокруг золотого цвета. На подиуме появились блестящие тренчи, костюмы из парчи, мерцающие платья и жакеты с металлическим эффектом.

Пространство осветили огромные люстры, а Эйфелева башня засияла в начале и конце шоу.

Ваккарелло отказался от интервью и назвал коллекцию личной и эмоциональной.

После финального выхода для гостей неожиданно выступила Шарлотта Генсбур.

Модные критики расценили шоу как возможное прощание дизайнера из Saint Laurent. В то же время ни Ваккарелло, ни бренд официально не подтвердили его уход.

Rick Owens: вместо воительниц - светлые ангелы

Новую коллекцию Рика Оуэнса показали у Дворца Токио. Через бассейн проложили длинный подиум, по обе стороны которого вздымались струи воды.

Если в предыдущем сезоне героини Оуэнса напоминали опасных воительниц, на этот раз дизайнер обратился к образам ангелов и добрых ведьм.

Модели выходили в длинных церемониальных нарядах, невесомых платьях из парашютного шелка и жакетах, которые можно было носить за спиной, как сложенные крылья.

Дизайнер объединил монументальность с ощущением легкости. Многометровые ткани двигались от ветра, а привычная для Rick Owens пасмурная палитра дополнилась светлыми, кремовыми и химически желтыми оттенками.

Vogue назвал Оуэнса дизайнером, который продолжает создавать на подиуме собственную альтернативную вселенную.

Dior: Джонатан Андерсон ищет собственную женщину Dior

Полтора года после назначения у Dior Джонатан Андерсон продолжает балансировать между архивным наследием дома и своим видением современной женственности.

В коллекции дизайнер переосмыслил силуэты Кристиана Диора в 1947 году, однако сделал их гораздо легче.

Вместо жестких конструкций появились тонкие шифоновые юбки, мягкие драпировки, цветочные аппликации и объемная вышивка, которая не тяготила вещи.

Особое внимание привлекли аксессуары. Андерсон обратился к наследию Джона Гальяно, переосмыслил архивные сумки и снова вернул на подиум культовую модель Saddle.

На показе в саду Тюильри были Рианна, Дженнифер Лоуренс, Розалия, Джиса, Синтия Эриво и другие знаменитости.

Stella McCartney: война против промышленного отлова рыбы

Стелла Маккартни посвятила свой показ защиты океанов. Дизайнер, которая принципиально не использует натуральные кожу, мех и перья, на этот раз обратила внимание на вред от промыслового рыболовства.

На одежде появились изображения дельфинов и морские мотивы, а для создания коллекции команда бренда использовала экологичные и переработанные материалы.

Показ провели под открытым небом в саду резиденции британского посла. Даже сильный дождь не остановил шоу: модели продолжали выходить на подиум, а гости, среди которых Дженнифер Лопес, наблюдали за ними под зонтиками.

Chloé: романтика стала жестче

Креативная директор Chloé Чемена Камали обратилась к архивам бренда и представила коллекцию под названием "Obsession".

Легкие кружевные платья, пышные рукава, воланы и английская вышивка сочетались с массивной верхней одеждой и металлическими элементами.

Вместо исключительно воздушной эстетики дизайнер предложила контраст между романтичностью и защитой.

Одной из самых необычных деталей стали минималистические "романтические портупеи" и металлические конструкции, подчеркивающие линию груди.

В первом ряду шоу сидели Клаудия Шиффер, Клэр Дейнс и Синтия Эриво.

AWGE: A$AP Rocky превратил коллекцию в антивоенное заявление

A$AP Rocky представил в Париже коллекцию своего творческого объединения AWGE под названием Anti-War Global Economics.

В ней музыкант соединил военную эстетику, уличную одежду и символы мировой экономики.

Из-за камуфляжа, формы и образов, связанных с деньгами, он затронул тему войны и систем, получающих от нее прибыль.

Для A$AP Rocky показ стал способом выйти за пределы традиционного streetwear.

В то же время рэпер подчеркнул, что не стремится возглавлять большой модный дом и скорее согласился бы на стажировку, чтобы лучше понять внутреннюю работу индустрии.

Неделя моды в Париже продлится до 6 октября. Впереди - коллекции Chanel, Louis Vuitton, Loewe, Valentino, Mugler и других брендов, поэтому список наиболее обсуждаемых показов сезона еще пополнится.