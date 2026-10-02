Золотое прощание и конец эпохи Демны: 7 показов, которые обсуждает Париж
Неделя моды в Париже сезона весна-лето 2027 еще продолжается, но его первые дни уже сказались громкими премьерами, радикальными переменами в больших модных домах и шоу с политическими и экологическими заявлениями.
Wave RBC.UA собрало семь показов, ставших главными темами для обсуждения в модной индустрии.
Balenciaga: бренд окончательно выходит из тени Демны
Весенне-летнюю коллекцию Balenciaga представил Пьерпаоло Пиччоли, продолжающий формировать новую эстетику дома после ухода Демны.
Вместо мрачного пространства, провокационной сценографии и атмосферы модного апокалипсиса гости попали в белый зал Tennis Club de Paris.
В центре разместили яркую скульптуру французской художницы Од Франжу, а показ открыла песня Лорин Гилл "Ready or Not".
Пиччели соединил архитектурные формы Кристобаля Баленсиаги с обычным гардеробом.
Сложные кутюрные топы он предложил носить с джинсами, вечерние платья - с удобной обувью, а знаменитые объемные силуэты сделали более мягкими и функциональными.
Финальный выход Анок Яй в розовом шифоновом платье и балетках Mary Jane окончательно закрепил новое направление Balenciaga - меньше шока, больше цвета, легкости и красоты.
Saint Laurent: золотое шоу, похожее на прощание
Больше всего вопросов оставил показ Saint Laurent. Он состоялся почти ровно десять лет спустя после дебютной коллекции Энтони Ваккарелло для модного дома и был наполнен символическими деталями.
Коллекция была построена вокруг золотого цвета. На подиуме появились блестящие тренчи, костюмы из парчи, мерцающие платья и жакеты с металлическим эффектом.
Пространство осветили огромные люстры, а Эйфелева башня засияла в начале и конце шоу.
Ваккарелло отказался от интервью и назвал коллекцию личной и эмоциональной.
После финального выхода для гостей неожиданно выступила Шарлотта Генсбур.
Модные критики расценили шоу как возможное прощание дизайнера из Saint Laurent. В то же время ни Ваккарелло, ни бренд официально не подтвердили его уход.
Rick Owens: вместо воительниц - светлые ангелы
Новую коллекцию Рика Оуэнса показали у Дворца Токио. Через бассейн проложили длинный подиум, по обе стороны которого вздымались струи воды.
Если в предыдущем сезоне героини Оуэнса напоминали опасных воительниц, на этот раз дизайнер обратился к образам ангелов и добрых ведьм.
Модели выходили в длинных церемониальных нарядах, невесомых платьях из парашютного шелка и жакетах, которые можно было носить за спиной, как сложенные крылья.
Дизайнер объединил монументальность с ощущением легкости. Многометровые ткани двигались от ветра, а привычная для Rick Owens пасмурная палитра дополнилась светлыми, кремовыми и химически желтыми оттенками.
Vogue назвал Оуэнса дизайнером, который продолжает создавать на подиуме собственную альтернативную вселенную.
Dior: Джонатан Андерсон ищет собственную женщину Dior
Полтора года после назначения у Dior Джонатан Андерсон продолжает балансировать между архивным наследием дома и своим видением современной женственности.
В коллекции дизайнер переосмыслил силуэты Кристиана Диора в 1947 году, однако сделал их гораздо легче.
Вместо жестких конструкций появились тонкие шифоновые юбки, мягкие драпировки, цветочные аппликации и объемная вышивка, которая не тяготила вещи.
Особое внимание привлекли аксессуары. Андерсон обратился к наследию Джона Гальяно, переосмыслил архивные сумки и снова вернул на подиум культовую модель Saddle.
На показе в саду Тюильри были Рианна, Дженнифер Лоуренс, Розалия, Джиса, Синтия Эриво и другие знаменитости.
Stella McCartney: война против промышленного отлова рыбы
Стелла Маккартни посвятила свой показ защиты океанов. Дизайнер, которая принципиально не использует натуральные кожу, мех и перья, на этот раз обратила внимание на вред от промыслового рыболовства.
На одежде появились изображения дельфинов и морские мотивы, а для создания коллекции команда бренда использовала экологичные и переработанные материалы.
Показ провели под открытым небом в саду резиденции британского посла. Даже сильный дождь не остановил шоу: модели продолжали выходить на подиум, а гости, среди которых Дженнифер Лопес, наблюдали за ними под зонтиками.
Chloé: романтика стала жестче
Креативная директор Chloé Чемена Камали обратилась к архивам бренда и представила коллекцию под названием "Obsession".
Легкие кружевные платья, пышные рукава, воланы и английская вышивка сочетались с массивной верхней одеждой и металлическими элементами.
Вместо исключительно воздушной эстетики дизайнер предложила контраст между романтичностью и защитой.
Одной из самых необычных деталей стали минималистические "романтические портупеи" и металлические конструкции, подчеркивающие линию груди.
В первом ряду шоу сидели Клаудия Шиффер, Клэр Дейнс и Синтия Эриво.
AWGE: A$AP Rocky превратил коллекцию в антивоенное заявление
A$AP Rocky представил в Париже коллекцию своего творческого объединения AWGE под названием Anti-War Global Economics.
В ней музыкант соединил военную эстетику, уличную одежду и символы мировой экономики.
Из-за камуфляжа, формы и образов, связанных с деньгами, он затронул тему войны и систем, получающих от нее прибыль.
Для A$AP Rocky показ стал способом выйти за пределы традиционного streetwear.
В то же время рэпер подчеркнул, что не стремится возглавлять большой модный дом и скорее согласился бы на стажировку, чтобы лучше понять внутреннюю работу индустрии.
Неделя моды в Париже продлится до 6 октября. Впереди - коллекции Chanel, Louis Vuitton, Loewe, Valentino, Mugler и других брендов, поэтому список наиболее обсуждаемых показов сезона еще пополнится.