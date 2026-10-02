Золоте прощання і кінець епохи Демни: 7 показів, які обговорює Париж

Balenciaga: бренд остаточно виходить із тіні Демни

Весняно-літню колекцію Balenciaga представив П’єрпаоло Піччолі, який продовжує формувати нову естетику дому після відходу Демни.

Замість похмурого простору, провокаційної сценографії та атмосфери модного апокаліпсиса гості потрапили до білого залу Tennis Club de Paris.

У центрі розмістили яскраву скульптуру французької художниці Од Франжу, а показ відкрила пісня Лорін Гілл "Ready or Not".

Піччолі поєднав архітектурні форми Крістобаля Баленсіаги зі звичайним гардеробом.

Складні кутюрні топи він запропонував носити з джинсами, вечірні сукні - зі зручним взуттям, а знамениті об’ємні силуети зробив м’якшими та функціональнішими.

Фінальний вихід Анок Яй у рожевій шифоновій сукні та балетках Mary Jane остаточно закріпив новий напрям Balenciaga - менше шоку, більше кольору, легкості й краси.

Saint Laurent: золоте шоу, схоже на прощання

Найбільше запитань залишив показ Saint Laurent. Він відбувся майже рівно через десять років після дебютної колекції Ентоні Ваккарелло для модного дому й був наповнений символічними деталями.

Колекцію побудували навколо золотого кольору. На подіумі з’явилися блискучі тренчі, костюми з парчі, мерехтливі сукні та жакети з металевим ефектом.

Простір освітили величезні люстри, а Ейфелева вежа засяяла на початку та наприкінці шоу.

Ваккарелло відмовився від інтерв’ю та назвав колекцію дуже особистою й емоційною.

Після його фінального виходу для гостей несподівано виступила Шарлотта Генсбур.

Модні критики розцінили шоу як можливе прощання дизайнера із Saint Laurent. Водночас ані Ваккарелло, ані бренд офіційно не підтвердили його відхід.

Rick Owens: замість войовниць - світлі янголи

Нову колекцію Ріка Оуенса показали біля Палацу Токіо. Через басейн проклали довгий подіум, з обох боків якого здіймалися струмені води.

Якщо у попередньому сезоні героїні Оуенса нагадували небезпечних войовниць, цього разу дизайнер звернувся до образів янголів і добрих відьом.

Моделі виходили у довгих церемоніальних вбраннях, невагомих сукнях із парашутного шовку та жакетах, які можна було носити за спиною, наче складені крила.

Дизайнер поєднав монументальність із відчуттям легкості. Багатометрові тканини рухалися від вітру, а звична для Rick Owens похмура палітра доповнилася світлими, кремовими та хімічно-жовтими відтінками.

Vogue назвав Оуенса дизайнером, який продовжує створювати на подіумі власний альтернативний всесвіт.

Dior: Джонатан Андерсон шукає власну жінку Dior

Півтора року після призначення у Dior Джонатан Андерсон продовжує балансувати між архівною спадщиною дому та власним баченням сучасної жіночності.

У колекції дизайнер переосмислив силуети Крістіана Діора 1947 року, однак зробив їх значно легшими.

Замість жорстких конструкцій з’явилися тонкі шифонові спідниці, м’які драпірування, квіткові аплікації та об’ємна вишивка, яка не обтяжувала речі.

Окрему увагу привернули аксесуари. Андерсон звернувся до спадщини Джона Гальяно, переосмислив архівні сумки та знову повернув на подіум культову модель Saddle.

На показі у саду Тюїльрі були Ріанна, Дженніфер Лоуренс, Розалія, Джісу, Синтія Еріво та інші знаменитості.

Stella McCartney: війна проти промислового вилову риби

Стелла Маккартні присвятила свій показ захисту океанів. Дизайнерка, яка принципово не використовує натуральні шкіру, хутро та пір’я, цього разу звернула увагу на шкоду від промислового рибальства.

На одязі з’явилися зображення дельфінів і морські мотиви, а для створення колекції команда бренду використала екологічні та перероблені матеріали.

Показ провели просто неба в саду резиденції британського посла. Навіть сильний дощ не зупинив шоу: моделі продовжували виходити на подіум, а гості, серед яких була Дженніфер Лопес, спостерігали за ними під парасолями.

Chloé: романтика стала жорсткішою

Креативна директорка Chloé Чемена Камалі звернулася до архівів бренду та представила колекцію під назвою "Obsession".

Легкі мереживні сукні, пишні рукави, волани й англійська вишивка поєднувалися з масивним верхнім одягом і металевими елементами.

Замість винятково повітряної естетики дизайнерка запропонувала контраст між романтичністю та захистом.

Однією з найбільш незвичних деталей стали мінімалістичні "романтичні портупеї" та металеві конструкції, які підкреслювали лінію грудей.

У першому ряду шоу сиділи Клаудія Шиффер, Клер Дейнс і Синтія Еріво.

AWGE: A$AP Rocky перетворив колекцію на антивоєнну заяву

A$AP Rocky представив у Парижі колекцію свого творчого об’єднання AWGE під назвою "Anti-War Global Economics".

У ній музикант поєднав військову естетику, вуличний одяг і символи світової економіки.

Через камуфляж, форму та образи, пов’язані з грошима, він порушив тему війни й систем, які отримують від неї прибуток.

Для A$AP Rocky показ став способом вийти за межі традиційного streetwear.

Водночас репер наголосив, що не прагне очолювати великий модний дім і радше погодився б на стажування, щоб краще зрозуміти внутрішню роботу індустрії.

Тиждень моди в Парижі триватиме до 6 жовтня. Попереду - колекції Chanel, Louis Vuitton, Loewe, Valentino, Mugler та інших брендів, тому список найбільш обговорюваних показів сезону ще поповниться.п