Звезда "Люпена" Омар Си появился в шапке от украинского бренда

В новых сериях криминального сериала "Люпен" главный герой Ассан Диоп, которого играет французский актер Омар Си, появился в шапке-бине от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренду.

Какую шапку Багинского выбрал герой сериала "Люпен"

Головной убор стал частью одного из образов Диопа - героя, который известен своим умением перевоплощаться. Во время очередной задачи он появился в образе, который дополнил шапкой синего цвета с брендовой надписью.

Отдельно Омар Си также записал специальное видеообращение к украинским зрителям, в котором пригласил их посмотреть новый сезон сериала.

Для бренда Багинского это сотрудничество стало еще одним поводом, чтобы представить украинский дизайн международной аудитории. В своем Instagram там поблагодарили Netflix, команду сериала и Омара Си за сотрудничество.

"Конечно, для его маскировки шапка от Ruslan Baginskiy была именно тем, что нужно. Спасибо всем. Со всей нашей любовью из Украины", - написал бренд.



Что известно о сериале "Люпен"

Французский криминальный сериал Netflix вдохновлен историями об Арсене Люпене, литературном герое Морисе Леблане. Главный герой использует смекалку, харизму и умение маскироваться, чтобы совершать сложные аферы, опережать противников и разоблачать несправедливость.

В новом сезоне, события которого разворачиваются четыре года, Ассан стремится отбыть наказание и воссоединиться с семьей. Однако загадочный имитатор рушит его планы. Чтобы доказать свою невиновность и разоблачить самозванца, герою приходится снова прибегнуть к уловкам.