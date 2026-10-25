Зірка "Люпена" Омар Сі з'явився в шапці від українського бренду

Актор продемонстрував модний аксесуар в четвертому сезоні популярного хіта Netflix
У нових серіях кримінального серіалу "Люпен" головний герой Ассан Діоп, якого грає французький актор Омар Сі, з'явився в шапці-біні від українського дизайнера Руслана Багінського.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.
Головний убір став частиною одного з образів Діопа - героя, який відомий своїм умінням перевтілюватися. Під час чергового завдання він з'явився образі, який доповнив шапкою синього кольору з брендовим написом.
Окремо Омар Сі також записав спеціальне відеозвернення до українських глядачів, у якому запросив їх подивитися новий сезон серіалу.
Для бренду Багінського ця співпраця стала ще одним приводом представити український дизайн міжнародній аудиторії. У своєму Instagram там подякували Netflix, команді серіалу та Омару Сі за співпрацю.
"Звісно, для його маскування шапка від Ruslan Baginskiy була саме тим, що потрібно. Дякуємо всім. З усією нашою любов'ю з України", - написав бренд.
Французький кримінальний серіал Netflix натхненний історіями про Арсена Люпена, літературного героя Моріса Леблана. Головний герой використовує кмітливість, харизму та вміння маскуватися, щоб здійснювати складні афери, випереджати противників і викривати несправедливість.
У новому сезоні, події якого розгортаються через чотири роки, Ассан прагне відбути покарання та возз'єднатися з родиною. Втім, загадковий імітатор руйнує його плани. Щоб довести свою невинуватість і викрити самозванця, герою доводиться знову вдатися до хитрощів.