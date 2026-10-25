Зірка "Люпена" Омар Сі з'явився в шапці від українського бренду

У нових серіях кримінального серіалу "Люпен" головний герой Ассан Діоп, якого грає французький актор Омар Сі, з'явився в шапці-біні від українського дизайнера Руслана Багінського.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.

Яку шапку Багінського обрав герой серіалу "Люпен"

Головний убір став частиною одного з образів Діопа - героя, який відомий своїм умінням перевтілюватися. Під час чергового завдання він з'явився образі, який доповнив шапкою синього кольору з брендовим написом.

Окремо Омар Сі також записав спеціальне відеозвернення до українських глядачів, у якому запросив їх подивитися новий сезон серіалу.

Для бренду Багінського ця співпраця стала ще одним приводом представити український дизайн міжнародній аудиторії. У своєму Instagram там подякували Netflix, команді серіалу та Омару Сі за співпрацю.

"Звісно, для його маскування шапка від Ruslan Baginskiy була саме тим, що потрібно. Дякуємо всім. З усією нашою любов'ю з України", - написав бренд.



Що відомо про серіал "Люпен"

Французький кримінальний серіал Netflix натхненний історіями про Арсена Люпена, літературного героя Моріса Леблана. Головний герой використовує кмітливість, харизму та вміння маскуватися, щоб здійснювати складні афери, випереджати противників і викривати несправедливість.

У новому сезоні, події якого розгортаються через чотири роки, Ассан прагне відбути покарання та возз'єднатися з родиною. Втім, загадковий імітатор руйнує його плани. Щоб довести свою невинуватість і викрити самозванця, герою доводиться знову вдатися до хитрощів.