Зендея похвасталась драгоценным кольцом от Тома Холланда: сколько стоит украшение
Появление Зендеи на премьере фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" в Лондоне вызвало немало обсуждений в сети не только из-за уникального платья и прически. Особое внимание публики привлекли украшения, которые дополняли наряд, а именно драгоценное обручальное кольцо от Тома Холланда.
Что известно о кольце и сколько оно стоит, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Что известно о кольце Зендеи
Во время фотосессии на красной дорожке актриса в очередной раз дала понять, что давно замужем за коллегой по супергеройскому фильму. На кадрах с события можно заметить на ее руке два украшения одновременно - обручальное кольцо с большим камнем и золотое, которое носят уже после свадьбы.
Авторство драгоценности приписывают бренду Jessica McCormack. Украшение выполнено в винтажном стиле и имеет необычное горизонтальное расположение.
В центре можно увидеть бриллиант огранки в стиле cushion cut, то есть подушевидной формы. Считается, что его вес может составлять около 5,02 карата.
Эксперты предполагают, что кольцо может быть изготовлено из 18-каратного белого или желтого золота. Его ориентировочная стоимость составляет около 200 тысяч долларов (более 8 миллионов гривен).
Образ Зендеи на премьере фильма "Человек-паук-4"
На красной дорожке звезда появилась в эффектном платье от Tamara Ralph. Приталенный корсет с глубоким вырезом в форме сердца придал образу женственности, а золотые элементы, вышитые по ткани, создали эффект сияния.
На спине актриса дополнила наряд небольшой золотой брошью в форме паука от дизайнера Keren Wolf. На костюме Тома можно заметить похожее украшение.
Кроме обручального кольца, она добавила к образу украшения от Mouawad - бриллиантовые серьги и дополнительные кольца. Завершили лук длинные волнистые волосы и макияж в стиле soft glam.
Что известно о свадьбе
Напомним, новость о том, что пара официально стала супругами подтвердил многолетний стилист актрисы Лоу Роуч в марте этого года. Это произошло после того, как Зендею заметили уже с золотым кольцом на пальце во время появления в Лос-Анджелесе в конце февраля.
Свое обручальное кольцо актриса демонстрирует не впервые. Еще на "Золотом Глобусе-2025" она дала понять, что выйде замуж за любимого, представ перед фотокамерами в платье медного цвета и с драгоценным украшением на руке.
Как известно, Том сделал предложение во время зимних праздников в декабре 2024 года. По словам его папы Доминика, перед этим он спросил разрешения у родителей невесты.
При написании материала были использованы такие источники: People, Instagram The Bridal Journey.