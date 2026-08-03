Зендея похвасталась драгоценным кольцом от Тома Холланда: сколько стоит украшение

Что известно о кольце Зендеи

Во время фотосессии на красной дорожке актриса в очередной раз дала понять, что давно замужем за коллегой по супергеройскому фильму. На кадрах с события можно заметить на ее руке два украшения одновременно - обручальное кольцо с большим камнем и золотое, которое носят уже после свадьбы.

Авторство драгоценности приписывают бренду Jessica McCormack. Украшение выполнено в винтажном стиле и имеет необычное горизонтальное расположение.

В центре можно увидеть бриллиант огранки в стиле cushion cut, то есть подушевидной формы. Считается, что его вес может составлять около 5,02 карата.

Эксперты предполагают, что кольцо может быть изготовлено из 18-каратного белого или желтого золота. Его ориентировочная стоимость составляет около 200 тысяч долларов (более 8 миллионов гривен).



Образ Зендеи на премьере фильма "Человек-паук-4"

На красной дорожке звезда появилась в эффектном платье от Tamara Ralph. Приталенный корсет с глубоким вырезом в форме сердца придал образу женственности, а золотые элементы, вышитые по ткани, создали эффект сияния.

На спине актриса дополнила наряд небольшой золотой брошью в форме паука от дизайнера Keren Wolf. На костюме Тома можно заметить похожее украшение.

Кроме обручального кольца, она добавила к образу украшения от Mouawad - бриллиантовые серьги и дополнительные кольца. Завершили лук длинные волнистые волосы и макияж в стиле soft glam.

Том Холланд и Зендея на премьере в Лондоне (фото: Getty Images)

Что известно о свадьбе

Напомним, новость о том, что пара официально стала супругами подтвердил многолетний стилист актрисы Лоу Роуч в марте этого года. Это произошло после того, как Зендею заметили уже с золотым кольцом на пальце во время появления в Лос-Анджелесе в конце февраля.

Свое обручальное кольцо актриса демонстрирует не впервые. Еще на "Золотом Глобусе-2025" она дала понять, что выйде замуж за любимого, представ перед фотокамерами в платье медного цвета и с драгоценным украшением на руке.

Как известно, Том сделал предложение во время зимних праздников в декабре 2024 года. По словам его папы Доминика, перед этим он спросил разрешения у родителей невесты.