Зендея похизувалася коштовною обручкою від Тома Голланда: скільки коштує прикраса

Що відомо про обручку Зендеї

Під час фотосессії на червоному хіднику акторка вкотре дала зрозуміти, що давно заміжня з колегою по супергеройському фільму. На кадрах з події можна помітити на її руці аж дві прикраси водночас - заручальну каблучку з великим каменем та золоту, яку носять вже після весілля.

Авторство коштовності приписують бренду Jessica McCormack. Прикраса виконана у вінтажному стилі та має незвичайне горизонтальне розташування.

У центрі можна побачити діамант огранювання в стилі cushion cut, тобто подушкоподібної форми. Вважається, що його вага може становити приблизно 5,02 карата.

Експерти припускають, що каблучка може бути виготовлена з 18-каратного білого або жовтого золота. Її орієнтовна вартість становить близько 200 тисяч доларів (понад 8 мільйонів гривень).



Образ Зендеї на прем'єрі фільму "Людина-павук-4"

На червоній доріжці зірка з'явилася в ефектній сукні від Tamara Ralph. Приталений корсет із глибоким вирізом у формі серця додав образу жіночності, а золоті елементи, вишиті по тканині, створили ефект сяйва.

На спині акторка доповнила вбрання невеликою золотою брошкою у формі павука від дизайнерки Keren Wolf. На костюмі Тома можна помітити схожу прикрасу.

Окрім обручки, вона додала до образу прикраси від Mouawad - діамантові сережки та додаткові перстні. Завершили лук довге хвилясте волосся та макіяж у стилі soft glam.

Том Голланд та Зендея на прем'єрі в Лондоні (фото: Getty Images)

Що відомо про таємне весілля

Нагадаємо, новину про те, що пара офіційно стала подружжям підтвердив багаторічний стиліст акторки Лоу Роуч у березні цього року. Це сталося після того, як Зендею помітили вже з золотою обручкою на пальці під час появи в Лос-Анджелесі наприкінці лютого.

Свою заручальну обручку акторка демонструє не вперше. Ще на "Золотому Глобусі-2025" вона дала зрозуміти, що вийде заміж за коханого, поставши перед фотокамерами у сукні мідного кольору та з коштовною прикрасою на руці.

Як відомо, Том освідчився під час зимових свят у грудні 2024 року. За словами його тата Домініка, перед цим він спитав дозволу у батьків нареченої.