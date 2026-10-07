Зендея эффектно стилизовала образ с премьеры "Одиссеи" для показа Louis Vuitton

Каким образом поразила Зендея на показе Louis Vuitton

Для модного выхода актриса под руководством своего стилиста Лоу Роуча выбрала белый кружевной верх с объемными рюшами на воротнике и манжетах. Она дополнила его простым белым топом, прямыми синими джинсами и остроносыми туфлями.

Зендея на показе Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Особое внимание привлекла прическа Зендеи. В этот раз актриса продемонстрировала свою ультракороткую пикси с текстурированными прядями.

Ее парикмахер Кори Морено сделал ставку на мягкую, немного небрежную укладку, которая создавала контраст с романтическим кружевом и пышными рюшами.

Макияж Зендеи был не менее эффектным - черная подводка, розовые румяна и подчеркнутые карандашом губы с темным блеском.



Самое интересное, что этот кружевной верх актриса уже демонстрировала раньше. В июле она появилась в нем на премьере фильма "Одиссея" в Париже. Тогда Зендея соединила жакет с белым кружевным платьем Louis Vuitton.



Что известно о новой коллекции Louis Vuitton

Ранее мы писали, каким был показ Louis Vuitton весна-лето 2027. Бренд устроил футуристическое шоу, в частности над подиумом зависли автомобили.

Среди гостей были амбассадоры французского дома и знаменитости. Кроме Зендеи, шоу посетили Сирша Ронан, Катрин Денев, Эмма Стоун и Лиса из BLACKPINK.

За новую коллекцию Louis Vuitton отвечал Николя Жескьер, который продолжает работать креативным директором женской линии бренда.

Линейка сосредоточена на легкой и удобной одежде, которая не сковывает движений и отвечает потребностям в период глобального потепления.