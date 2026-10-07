Зендея ефектно стилізувала образ із прем'єри "Одіссеї" для показу Louis Vuitton

Яким образом вразила Зендея на показі Louis Vuitton

Для модного виходу акторка під керівництвом свого стиліста Лоу Роуча обрала білий мереживний верх із об'ємними рюшами на комірі та манжетах. Вона доповнила його простим білим топом, прямими синіми джинсами та гостроносими туфлями.

Зендея на показі Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Окрему увагу привернула зачіска Зендеї. Цього разу акторка продемонструвала свою ультракоротку піксі з текстурованими пасмами.

Її перукар Корі Морено зробив ставку на м'яку, трохи недбалу укладку, яка контрастувала з романтичним мереживом і пишними рюшами.

Макіяж Зендеї був не менш ефектним - чорна підводка, рожеві рум'яна та підкреслені олівцем губи з темним нюдовим блиском.



Найцікавіше, що цей мереживний верх акторка вже демонструвала раніше. У липні вона з'явилася в ньому на прем'єрі фільму "Одіссея" у Парижі. Тоді Зендея поєднала жакет з білою мереживною сукнею Louis Vuitton.



Що відомо про нову колекцію Louis Vuitton

Раніше ми писали, яким був показ Louis Vuitton весна-літо 2027. Бренд влаштував футуристичне шоу, зокрема над подіумом зависли автомобілі.

Серед гостей були амбасадори французького дому та знаменитості. Окрім Зендеї, шоу відвідали Сірша Ронан, Катрін Денес, Емма Стоун і Ліса з BLACKPINK.

За нову колекцію Louis Vuitton відповідав Ніколя Жеск’єр, який продовжує працювати креативним директором жіночої лінії бренду.

Лінійка зосереджена на легкому й зручному одязі, який не сковує рухів і відповідає потребам у період глобального потепління.