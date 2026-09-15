Зендая в "голой" Prada, Кидман в цветах и Гомес в золоте: лучшие образы "Эмми-2026"
14 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 78 церемония вручения премии "Эмми", и не меньше победителей вечера внимание привлекла красная дорожка, где телевизионные звезды демонстрировали образы от ведущих модных домов.
Wave RBC.UA рассказывает о самых эффектных выходах церемонии.
Зендая
Одним из главных образов вечера стал выход Зендаи в созданном специально для нее платье Prada.
Основой наряда стал прозрачный серый тюль, создававший эффект "голого" тела.
В то же время расположенный по платью декор прикрывал стратегические зоны и придавал образу драгоценного блеска.
Завершили образ большой жемчуг Mikimoto, который удачно вписался в сдержанную серо-серебристую палитру наряда.
Николь Кидман
Николь Кидман появилась на церемонии в белом платье-бюстье Chanel, которое для актрисы создал Матье Блази.
Наряды из шерстяного укропа украсили 46 объемными цветами. Их вручную создали из слоев шелкового крепа, органзы и рафии в разных оттенках белого.
В платье актриса добавила ювелирные украшения Chanel и часы Omega.
Колман Доминго
Колман Доминго еще раз доказал, что мужская красная дорожка вовсе не обязательно должна ограничиваться классическим черным смокингом.
Актер выбрал созданный на заказ образ Valentino: оранжевый жакет с воротником-стойкой и декоративными застежками он соединил с коралловой рубашкой и белыми классическими брюками.
Главным акцентом стал пояс насыщенного цвета фуксии, закрепленный бриллиантовой брошью. Образ дополнили украшения Boucheron и Omega часы.
Селена Гомес
Селена Гомес буквально подстроилась под главный символ вечера – золотую статуэтку "Эмми".
Актриса появилась в золотом платье Louis Vuitton, выполненном в технике, напоминавшей кольчугу.
Наряды без бретелей плотно облегали фигуру, а спиральные линии на талии переходили в силуэт "русалка".
"Бронированный" эффект поддержали украшения Tiffany & Co. из коллекции Bird on a Rock – серьги в форме перьев, браслет и кольцо с бриллиантами.
Чейз Инфинити
Чейз Инфинити также сделала ставку на сложный декор, но в более темной палитре.
Для церемонии актриса выбрала длинное платье-бюстье Louis Vuitton из черной органзы, покрытой сотнями кабошонов и объемной вышивкой.
Завершили образ драгоценности Hearts on Fire, подчеркнувшие медные и золотистые блики декора.
Суприя Ганеш
Суприя Ганеш выбрала один из самых нежных образов вечера – бледно-голубое платье-комбинацию McQueen.
Модель косого кроя дополнили рюшами на юбке и длинным полупрозрачным шифоновым шлейфом.
Легкая ткань постоянно двигалась во время прохода по красной дорожке, благодаря чему образ выглядел почти невесомым.
Нынешняя красная дорожка "Эмми" вернула моду к мягким силуэтам и гламуру 1920-х: среди главных тенденций InStyle отмечает шелковые платья косого кроя, полупрозрачные ткани, сложный декор и отсылку к старому Голливуду.
Флоренс Пью
Флоренс Пью выбрала для "Эмми-2026" романтическое платье Vivienne Westwood, созданное специально для нее.
Наряд нежного лилового оттенка мало характерен для бренда корсетный силуэт, приталенный крой и длинный шлейф.
Поверх основы дизайнер добавил прозрачный слой с легким мерцанием, а главным акцентом стали объемные полупрозрачные рукава из тюля, которые спадали с плеч и придавали образу драматичности.
Образ актриса дополнила украшениями Bvlgari High Jewelry из розового золота с бриллиантами и цветными камнями, а также золотистыми босоножками Aquazzura на высокой платформе.
Волосы Пью собрали в намеренно небрежный высокий пучок, благодаря чему нежное платье получило немного панкового настроения, характерного для эстетики Vivienne Westwood.
Сара Снук
Сара Снук сделала ставку на сдержанную элегантность и появилась в светлом платье Balenciaga.
Обжатый наряд имел лаконичный прямой силуэт, открытые плечи с широким отворотом и небольшой шлейф.
Минималистическое платье актриса дополнила массивным бриллиантовым колье, серьгами и браслетами, а волосы оставила гладкими и прямыми. В результате получился один из самых классических и чистых образов вечера.
Джессика Белкин
Джессика Белкин выбрала эффектное красное платье, созданное специально для нее дизайнером Ильей Мигмуном.
Корсетный верх с подчеркнутыми чашками и скульптурной линией талии соединили с длинной полупрозрачной юбкой, драпировкой на бедрах и длинным шлейфом.
Образ дополнили туфли Christian Louboutin, колье Oscar Heyman, серьги Hueb, кольца Simone Jewels и Le Vian.