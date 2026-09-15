Зендая у "голій" Prada, Кідман у квітах і Гомес у золоті: найкращі образи "Еммі-2026"

Зендая

Одним із головних образів вечора став вихід Зендаї у створеній спеціально для неї сукні Prada.

Основою вбрання став прозорий сірий тюль, який створював ефект "голого" тіла.

Водночас розташований по сукні декор прикривав стратегічні зони й додавав образу коштовного блиску.

Завершили образ великі перли Mikimoto, які вдало вписалися у стриману сіро-сріблясту палітру вбрання.

Зендая на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман з'явилася на церемонії у білосніжній сукні-бюстьє Chanel, яку для акторки створив Матьє Блазі.

Вбрання з вовняного крепу прикрасили 46 об'ємними квітами. Їх вручну створили з шарів шовкового крепу, органзи та рафії у різних відтінках білого.

До сукні акторка додала ювелірні прикраси Chanel та годинник Omega.

Ніколь Кідман на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Колман Домінго

Колман Домінго вкотре довів, що чоловіча червона доріжка зовсім не обов'язково має обмежуватися класичним чорним смокінгом.

Актор обрав створений на замовлення образ Valentino: помаранчевий жакет із коміром-стійкою та декоративними застібками він поєднав із кораловою сорочкою й білими класичними штанами.

Головним акцентом став пояс насиченого кольору фуксії, закріплений діамантовою брошкою. Образ доповнили прикраси Boucheron та годинник Omega.

Колман Домінго на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Селена Гомес буквально підлаштувалася під головний символ вечора - золоту статуетку "Еммі".

Акторка з'явилася у золотій сукні Louis Vuitton, виконаній у техніці, що нагадувала кольчугу.

Вбрання без бретелей щільно облягало фігуру, а спіральні лінії на талії переходили у силует "русалка".

"Броньований" ефект підтримали прикраси Tiffany & Co. з колекції Bird on a Rock - сережки у формі пір'я, браслет і каблучка з діамантами.

Селена Гомес на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Чейз Інфініті

Чейз Інфініті також зробила ставку на складний декор, але в темнішій палітрі.

Для церемонії акторка обрала довгу сукню-бюстьє Louis Vuitton із чорної органзи, вкритої сотнями кабошонів та об'ємної вишивки.

Завершили образ коштовності Hearts on Fire, які підкреслили мідні та золотисті відблиски декору.

Чейз Інфініті на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Супрія Ганеш

Супрія Ганеш обрала один із найніжніших образів вечора - блідо-блакитну сукню-комбінацію McQueen.

Модель косого крою доповнили рюшами на спідниці та довгим напівпрозорим шифоновим шлейфом.

Легка тканина постійно рухалася під час проходу червоною доріжкою, завдяки чому образ виглядав майже невагомим.

Цьогорічна червона доріжка "Еммі" загалом повернула моду до м'яких силуетів і гламуру 1920-х: серед головних тенденцій InStyle відзначає шовкові сукні косого крою, напівпрозорі тканини, складний декор і відсилання до старого Голлівуду.

Супрія Ганеш на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Флоренс П'ю

Флоренс П'ю обрала для "Еммі-2026" романтичну сукню Vivienne Westwood, створену спеціально для неї.

Вбрання ніжного бузкового відтінку мало характерний для бренду корсетний силует, приталений крій і довгий шлейф.

Поверх основи дизайнер додав прозорий шар із легким мерехтінням, а головним акцентом стали об'ємні напівпрозорі рукави з тюлю, які спадали з плечей і додавали образу драматичності.

Образ акторка доповнила прикрасами Bvlgari High Jewelry із рожевого золота з діамантами та кольоровим камінням, а також золотистими босоніжками Aquazzura на високій платформі.

Волосся П'ю зібрала у навмисно недбалий високий пучок, завдяки чому ніжна сукня отримала трохи панкового настрою, характерного для естетики Vivienne Westwood.

Флоренс П'ю на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Сара Снук

Сара Снук зробила ставку на стриману елегантність і з'явилася у світлій сукні Balenciaga.

Обтисле вбрання мало лаконічний прямий силует, відкриті плечі з широким відворотом і невеликий шлейф.

Мінімалістичну сукню акторка доповнила масивним діамантовим кольє, сережками та браслетами, а волосся залишила гладким і прямим. У результаті вийшов один із найбільш класичних і чистих образів вечора.

Флоренс П'ю на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Джессіка Белкін

Джессіка Белкін обрала ефектну червону сукню, створену спеціально для неї дизайнером Іллею Мігмуном.

Корсетний верх із підкресленими чашками та скульптурною лінією талії поєднали з напівпрозорою довгою спідницею, драпіруванням на стегнах і довгим шлейфом.

Образ доповнили туфлі Christian Louboutin, кольє Oscar Heyman, сережки Hueb, каблучки Simone Jewels і Le Vian.

Джессіка Белкін​​​​​​​ на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)