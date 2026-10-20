Виктория Бекхэм представила вторую коллекцию для Gap: что в нее вошло

Виктория Бекхэм представила осенне-зимнюю коллекцию американскому бренду Gap. В нее вошли 37 моделей одежды, в том числе трикотажные свитера, верхняя одежда, брюки и джинсовые вещи. Новая линейка продолжает сотрудничество дизайнера с брендом и предлагает переосмысление базового гардероба для холодного сезона.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Что вошло в коллекцию Бекхэм и Gap

Вторая коллекция совмещает знакомые модели бренда с характерными для дизайнера сдержанными силуэтами. На этот раз главный акцент сделали на многослойности, фактурном трикотаже и верхней одежде.

Среди новинок - водолазки на пуговицах, объемные кофты на молнии и свитера с рельефной вязкой. Для них использовали кашемир, мериносовую шерсть и материал CashSoft от Gap.

Также дизайнер представила несколько вариантов верхней одежды - парки, атласные куртки-бомберы и пальто из шерстяной смеси классического кроя.



Какие джинсы представила Виктория Бекхэм

Отдельную часть коллекции посвятили дениму. Дизайнер создала прямые джинсы с высокой посадкой в стиле 1990-х, а также более свободную модель со шнурком на поясе.

Также в линейке есть вельветовые брюки темно-зеленого цвета и широкие брюки с поясом в оливковом и бордовом оттенках.

Кроме того, для выходов в холодную погоду предусмотрели уютные спортивные костюмы, худые с логотипом бренда и черное платье с высоким воротником.



Какие цвета преобладают в новой линейке

Цветовая гамма вдохновлена произведениями искусства из коллекции Дорис и Дональда Фишеров в Музее современного искусства Сан-Франциско.

В ней соединили серый, глубокий зеленый, коричневый, бургунди, красный и нейтральные оттенки.

Сколько стоят вещи из коллекции Gap x Victoria Beckham

Цены на модели новой линейки зависят от категории одежды:

водолазки из мериносовой шерсти - 118 долларов

свитера из материала CashSoft - 148 долларов

кофты на молнии из шерсти и кашемира - 228 долларов

верхняя одежда - от 198 до 368 долларов.

джинсы и другие модели из денима - от 118 до 128 долларов

Что известно о сотрудничестве Виктории Бекхэм и Gap

О многосезонной коллаборации стало известно в апреле 2026 года. В рамках проекта дизайнер переосмысливает классические вещи бренда в собственном стиле.

Первая весенняя коллекция объединила базовую одежду Gap с характерными для Бекхэма лаконичными силуэтами, четким кроем и сдержанным дизайном. В нее вошли джинсы, рубашки, футболки, худые, брюки и верхняя одежда.



Дебютная линейка пользовалась значительным спросом и быстро распродавалась после запуска.

Релиз осенне-зимних новинок намечен на 23 октября в отдельных магазинах Gap и на официальном сайте бренда.