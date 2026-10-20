Вікторія Бекхем представила другу колекцію для Gap: що до неї увійшло

Вікторія Бекхем представила осінньо-зимову колекцію для американського бренду Gap. До неї увійшли 37 моделей одягу, серед яких трикотажні светри, верхній одяг, штани та джинсові речі. Нова лінійка продовжує співпрацю дизайнерки з брендом і пропонує переосмислення базового гардероба для холодного сезону.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Що увійшло до колекції Бекхем та Gap

Друга колекція поєднуює знайомі моделі бренду із характерними для дизайнерки стриманими силуетами. Цього разу головний акцент зробили на багатошаровості, фактурному трикотажі та верхньому одязі.

Серед новинок - водолазки на ґудзиках, об’ємні кофти на блискавці та светри з рельєфною в'язкою. Для них використали кашемір, мериносову вовну й матеріал CashSoft від Gap.

Також дизайнерка представила кілька варіантів верхнього одягу - парки, атласні куртки-бомбери та пальта з вовняної суміші класичного крою.



Які джинси представила Вікторія Бекхем

Окрему частину колекції присвятили деніму. Дизайнерка створила прямі джинси з високою посадкою в стилі 1990-х, а також вільнішу модель зі шнурком на поясі.

Також у лінійці є вельветові штани темно-зеленого кольору й широкі штани з поясом у відтінках оливкового та бордового.

Крім того, для виходів у холодну погоду передбачили затишні спортивні костюми, худі з логотипом бренду і чорну сукню з високим коміром.



Які кольори переважають у новій лінійці

Колірна палітра натхненна творами мистецтва з колекції Доріс і Дональда Фішерів у Музеї сучасного мистецтва Сан-Франциско.

У ній поєднали сірий, глибокий зелений, коричневий, бургунді, червоний і нейтральні відтінки.

Скільки коштують речі з колекції Gap x Victoria Beckham

Ціни на моделі нової лінійки залежать від категорії одягу:

водолазки з мериносової вовни - 118 доларів

светри з матеріалу CashSoft - 148 доларів

кофти на блискавці з вовни та кашеміру - 228 доларів

верхній одяг - від 198 до 368 доларів.

джинси та інші моделі з деніму - від 118 до 128 доларів

Що відомо про співпрацю Вікторії Бекхем та Gap

Про баготосезонну колаборацію стало відомо у квітні 2026 року. У межах проєкту дизайнерка переосмислює класичні речі бренду у власному стилі.

Перша весняна колекція поєднала базовий одяг Gap із характерними для Бекхем лаконічними силуетами, чітким кроєм і стриманим дизайном. До неї увійшли джинси, сорочки, футболки, худі, штани та верхній одяг.



Дебютна лінійка мала значний попит і швидко розпродавалася після запуску.

Реліз осінньо-зимових новинок заплановано на 23 жовтня в окремих магазинах Gap і на офіційному сайті бренду.