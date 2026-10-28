Викторианская романтика и кружево: тренды свадебной моды на весну-лето 2027

Много кружева

Кружево всегда занимало ключевое место в свадебной моде, но сейчас дизайнеры идут еще дальше и добавляют кружево повсюду. Теперь оно полностью покрывает платье и придает силуэту полупрозрачности и легкости.

Пышный низ

После долгой моды минимализмом, нас ждет возвращение викторианской романтики с пышным подолом, в котором невесты будут чувствовать себя как диснеевские принцессы. Пышная большая юбка, возможно, еще и со шлейфом, становится пиком моды на следующий сезон.

Фото: millanova.com

Интересный низ

Если раньше дизайнеры "играли" чаще с верхом платьев, то сейчас все наоборот. Подол платья становится полотном для творчества: его украшают камнями, укладывают воланами или добавляют интересный разрез или необычную текстуру.

Жемчуг

Во многих коллекциях он выходит на первый план и занимают плотное место в образе невесты. Причем, не только в качестве украшений, часто жемчуг еще и становятся деталями самого платья.

Необычные цвета

Все больше невест стремятся показать свою индивидуальность в свой особый день, а для такого как можно лучше подойдут платья в цвете вместо классического белого. Особенно в тренде пастельные нежные цвета: розовый, голубой, шампунь. Однако самые смелые могут выбрать золотистое платье или платье в горошек.

Элегантность и простота

Предыдущие пункты свадебной моды были больше направлены на возможность для невесты выделиться и выбрать яркий образ, точно привлекающий внимание. Однако элегантные и простые силуэты тоже никуда не деваются и такой вариант отлично подойдет для тех, кому по душе более сдержанные образы.

Необычные украшения на голову

В этом сезоне украшения на голову не ограничиваются фатой. Во многих коллекциях появились различные варианты: банты, шапочки из бисера, перья, жемчуг, цветы, шляпки и т.д. Такие аксессуары придают завершающий акцент образу, даже с простым платьем.