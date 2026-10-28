Вікторіанська романтика та мереживо: тренди весільної моди на весну-літо 2027

Багато мережива

Мереживо завжди займало ключове місце в весільній моді, але зараз дизайнери йдуть ще далі і додають мереживо всюди. Тепер воно покриває сукню повністю та додає силуету напівпрозорості та легкості.

Пишний поділ

Після довгої моди на мінімалізм, нас чекає повернення вікторіанської романтики з пишним подолом, в якому наречені почуватимуть себе наче діснеївські принцеси. Пишна велика спідниця, можливо, ще й зі шлейфом, стає піком моди на наступний сезон.

Фото: millanova.com

Цікавий низ

Якщо раніше дизайнери “гралися” частіше з верхом суконь, то зараз все навпаки. Поділ сукні стає полотном для творчості: його прикрашають камінням, вкладають воланами або додають цікавий розріз чи незвичну текстуру.

Перли

В багатьох колекціях вони виходять на перший план і займають щільне місце в образі нареченої. При чому, не тільки в якості прикрас, часто перли ще й стають деталями самої сукні.

Незвичні кольори

Все більше наречених прагнуть показати свою індивідуальність в свій особливий день, а для такого якомога краще підійдуть сукні в кольорі, замість класичного білого. Особливо в тренді пастельні ніжні кольори: рожевий, блакитний, шампань. Проте найсміливіші можуть обрати золотисту сукню, або сукню в горошок.

Елегантність та простота

Попередні пункті весільної моди були більше спрямовані на можливість для нареченої виділитися і обрати яскравий образ, який точно приверне увагу. Проте елегантні та прості силуети теж нікуди не діваються і такий варіант чудово підійде для тих, кому до душі більш стримані образи.

Незвичні прикраси на голову

В цьому сезоні прикраси на голову не обмежуються фатою. В багатьох колекціях зʼявилися різноманітні варіанти: банти, шапочки з бісеру, пірʼя, перли, квіти, капелюшки тощо. Такі аксесуари додають завершального акценту образу, навіть з простою сукнею.