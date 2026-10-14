От гетр до флисовой куртки: Хейли Бибер представила коллекцию одежды в стиле балета

Что вошло в коллекцию Хейли Бибер

Капсула насчитывает 23 предмета одежды и аксессуаров. Во время ее создания Гейли опиралась на личный опыт занятий балетом, которым она занималась в течение 12 лет - до 17-летнего возраста.

Среди представленных вещей - трикотажные болеро, брюки, свитшоты, одежда для йоги, гетры и флисовые модели. В линейку также попала сумка через плечо с логотипами Adanola и Hailey Bieber.

Отдельное внимание было уделено фактурам и цветам. В палитре преобладают базовые оттенки, а также сиреневый, лиловый, розовый и винтажный голубой.



Сколько стоят вещи и когда начнутся продажи

Цены стартуют от 34 фунтов стерлингов (около 2 тысяч гривен). Самая дорогая из представленных моделей - флисовая куртка с воротником-стойкой - 100 фунтов (почти 6 тысяч гривен).

Продажа одежды из линейки Adanola x Hailey Bieber начнется с 15 октября на официальном сайте бренда.



Что Хейли Бибер говорит о сотрудничестве

Модель отметила, что хотела создать вещи, которые будут легко сочетать спортивную одежду с повседневным стилем.

"Я стремилась создать коллекцию, которая плавно переходит от одежды для тренировок к повседневному уличному стилю. Мне всегда нравился подход бренда к спортивной одежде", - отметила она.

По словам основателя Adanola Гайрама Кука, Бибер оказывает значительное влияние на моду и культуру, а ее увлечение танцами и внимание к здоровому образу жизни стали отличным основанием для совместного проекта.