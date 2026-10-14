Від гетрів до флісової куртки: Гейлі Бібер представила колекцію одягу в стилі балету

Що увійшло до колекції Гейлі Бібер

Капсула налічує 23 предмети одягу й аксесуарів. Під час її створення Гейлі спиралася на особистий досвід занять балетом, яким вона займалася протягом 12 років - до 17-річного віку.

Серед представлених речей - трикотажні болеро, штани, світшоти, одяг для йоги, гетри та флісові моделі. До лінійки також потрапила сумка через плече з логотипами Adanola та Hailey Bieber.

Окрему увагу приділили фактурам і кольорам. У палітрі переважають базові відтінки, а також бузковий, ліловий, рожевий і вінтажний блакитний.



Скільки коштують речі та коли розпончуться продажі

Ціни стартують від 34 фунтів стерлінгів (близько 2 тисяч гривень). Найдорожча з представлених моделей - флісова куртка з коміром-стійкою - 100 фунтів (майже 6 тисяч гривень).

Продаж одягу з лінійки Adanola x Hailey Bieber почнеться з 15 жовтня на офіційному сайті бренду.



Що Гейлі Бібер каже про співпрацю

Модель зазначила, що хотіла створити речі, які легко поєднуватимуть спортивний одяг із повсякденним стилем.

"Я прагнула створити колекцію, яка плавно переходить від одягу для тренувань до повсякденного вуличного стилю. Мені завжди подобався підхід бренду до спортивного одягу", - зазначила вона.

За словами засновника Adanola Гайрама Кука, Бібер має значний вплив на моду й культуру, а її захоплення танцями та увага до здорового способу життя стали чудовою основою для спільного проєкту.