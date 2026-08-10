От этнической классики до готики: как Хамайко, Цимбалару и другие звезды оделись на "Вирій"

Андрей Онистрат и Валентина Хамайко

Онистрат выбрал свободную рубашку-тунику нежно-розового оттенка, а телезвезда появилась в белой рубашке с объемными рукавами и коричневой юбке, украшенной декоративной вышивкой. Свой образ Валентина дополнила золотистым венком с колосками и ожерельем.

Онистрат и Хамайко (фото: instagram.com/onistrataa)

Руся Данилкина

Ветеранка, которая стала символом стойкости и силы духа, надела кремовое платье с корсетом и юбкой с лентами. Контрасту образу добавили черные ботинки на массивной подошве и венок из колосков.

Руся Данилкина (фото: instagram.com/rusya_danilkina)

Анастасия Цимбалару

Актриса выбрала total black лук с бра и кружевным корсетом, который дополнила золотыми украшениями. Особый колорит добавили необычный узор на лице и изящный подвесок на лоб.

Анастасия Цимбалару (фото: агентство PIDHID PR)

LADA

Певица выбрала стильный топ с бахрамой и белые капри с узорами, которые дополнила обувью с перфорацией на каблуке. Мистичности образу добавили выразительный макияж с акцентом на глаза и золотые браслеты на руках.

LADA (фото: агентство PIDHID PR)

Елена Светлицкая

Актриса соединила кожаный кроп-топ с мини-шортами и поясом и дополнила наряд эффектным венком из черных перьев. Дополнительного шарма наряду добавили массивное колье и макияж.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Кто еще из звезд был на фестивале "Вирій. Простонеба"

Среди гостей также были Женя Янович, Филипп Коляденко, KAZKA, Даша Кацурина, Маша Кондратенко, Влада и Константин Либеровы и другие.

Звезды в этом году продемонстрировали, как по-разному можно работать с этнической эстетикой. Кто-то сделал ставку на вышивку и традиционные украшения, а кто-то - на венки, фольклорные символы или готические детали.



Ранее мы также рассказывали, какими образами на фестивале поразили Маша Ефросинина, Алина Френдий, Каднай и другие.