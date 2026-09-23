От Джей Ло к Монике Беллуччи: самые яркие образы звезд на старте Недели моды в Милане

Дженнифер Лопес

Один из самых театральных выходов вечера принадлежал Дженнифер Лопес. Певица выбрала черное бальное платье Dolce & Gabbana с украшенным бисером корсетом и пышной полупрозрачной юбкой.

Образ дополнили длинные перчатки, остроносые туфли и лаконичная прическа.

Впоследствии Джей Ло присоединилась к постановке и станцевала в акте с атмосферой культового фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь".

Дженнифер Лопес (Фото: Getty Images)

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи в очередной раз доказала, что полностью черный наряд не обязательно должен быть сдержан.

Основой ее образа стал бархатный тренч с фактурным узором, напоминавший леопардовый принт.

Актриса добавила прозрачные колготки, туфли на высокой платформе и черные очки. Беллуччи наблюдала за шоу из первого ряда: на подиум в этот вечер вышла ее дочь Дева Кассель.

Моника Беллуччи (фото: Getty Images)

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон появилась в многослойном черном образе Valentino. Актриса соединила свободный жакет-накидку с глубоким вырезом, короткие шорты и прозрачные капри с кружевной отделкой.

Образ дополнили миниатюрная сумка на цепочке, колье и черных туфлях с открытым носком и бантами.

Отдельным акцентом стала новая прическа актрисы с длинными волосами и густой прямой челкой.

Дакота Джонсон (фото: Getty Images)

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл избрала полностью черный образ Chanel. Супермодель появилась в фактурном комплекте из удлиненного жакета свободного кроя и медной юбки с необработанными краями.

Образ дополнили большие черные очки, серьги-подвески и остроносые туфли. Заметным акцентом стали длинные волосы с эффектом омбре.

Наоми Кэмпбелл (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Памела Андерсон выбрала блестящий наряд Ferragamo оливково-серебристого оттенка.

Образ отличался свободным силуэтом, объемными драпировками и длинным темным подолом, который создавал контраст.

Актриса дополнила его массивным золотым колье, браслетами и небольшой черной сумкой.

Укладка с голливудскими волнами и выразительный макияж глаз придали образу ретронастроения.

Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Гантер Шафер

Гантер Шафер выбрала комплект Prada, состоявший из серебристо-серого укороченного топа с квадратным вырезом и черной юбки меди с кулиской на талии.

Юбку украшала объемная вышивка из бисера. Изображение дополнили прозрачные колготки с флористическим узором и большая черная сумка.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)

Хайди Клум

Хайди Клум появилась в черном кружевном платье от греческой дизайнер Селии Критариоти.

Наряды ручной работы сочетали прозрачную сетку, сложное кружево и стратегически расположенные аппликации.

Обжимающий силуэт и полупрозрачная фактура сделали платье одним из самых смелых образов вечера.

Хайди Клум (фото: Getty Images)

Майки Мэдисон

Звезда "Аноры" Майки Мэдисон сделала ставку на насыщенный цвет. Актриса выбрала короткое атласное платье Vivienne Westwood томатно-красного оттенка с рукавами до локтей.

Лаконичный силуэт, мягкая драпировка и яркая помада создали образ в духе итальянских кинодов.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа выбрал светло-розовый брючный костюм из фактурной ткани. Под жакет актер надел простую светло-серую майку, сделав образ менее формальным.

Завершили комплект очки с цветными линзами, лаконичную подвеску и коричневые лоферы с контрастными светлыми вставками.

Джейсон Момоа (фото: Getty Images)