Від Джей Ло до Моніки Беллуччі: найяскравіші образи зірок на старті Тижня моди в Мілані

Дженніфер Лопес

Один із найтеатральніших виходів вечора належав Дженніфер Лопес. Співачка обрала чорну бальну сукню Dolce & Gabbana з оздобленим бісером корсетом і пишною напівпрозорою спідницею.

Образ доповнили довгі рукавички, гостроносі туфлі та лаконічна зачіска.

Згодом Джей Ло долучилася до постановки й станцювала в акті з атмосферою культового фільму Федеріко Фелліні "Солодке життя".

Дженніфер Лопес (Фото: Getty Images)

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі вкотре довела, що повністю чорне вбрання не обов’язково має бути стриманим.

Основою її образу став оксамитовий тренч із фактурним візерунком, який нагадував леопардовий принт.

Акторка додала прозорі колготки, туфлі на високій платформі та чорні окуляри. Беллуччі спостерігала за шоу з першого ряду: на подіум цього вечора вийшла її донька Дева Кассель.

Моніка Беллуччі (фото: Getty Images)

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон з’явилася у багатошаровому чорному образі Valentino. Акторка поєднала вільний жакет-накидку з глибоким вирізом, короткі шорти та прозорі капрі з мереживним оздобленням.

Образ доповнили мініатюрна сумка на ланцюжку, кольє та чорні туфлі з відкритим носком і бантами.

Окремим акцентом стала нова зачіска акторки з довгим волоссям і густим прямим чубчиком.

Дакота Джонсон (фото: Getty Images)

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл обрала повністю чорний образ Chanel. Супермодель з’явилася у фактурному комплекті з подовженого жакета вільного крою та спідниці міді з необробленими краями.

Образ доповнили великі чорні окуляри, сережки-підвіски та гостроносі туфлі. Помітним акцентом стало довге волосся з ефектом омбре.

Наомі Кемпбелл (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Памела Андерсон обрала блискуче вбрання Ferragamo оливково-сріблястого відтінку.

Образ вирізнявся вільним силуетом, об’ємними драпіруваннями та довгим темним подолом, який створював контраст.

Акторка доповнила його масивним золотим кольє, браслетами та невеликою чорною сумкою.

Укладання з голлівудськими хвилями й виразний макіяж очей додали образу ретронастрою.

Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Гантер Шафер

Гантер Шафер обрала комплект Prada, який складався зі сріблясто-сірого укороченого топа з квадратним вирізом і чорної спідниці міді з кулискою на талії.

Спідницю прикрашала об’ємна квіткова вишивка з бісеру. Образ доповнили прозорі колготки з флористичним візерунком і велика чорна сумка.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)

Гайді Клум

Гайді Клум з’явилася у чорній мереживній сукні від грецької дизайнерки Селії Крітаріоті.

Вбрання ручної роботи поєднувало прозору сітку, складне мереживо та стратегічно розташовані аплікації.

Обтислий силует і напівпрозора фактура зробили сукню одним із найсміливіших образів вечора.

Гайді Клум (фото: Getty Images)

Майкі Медісон

Зірка "Анори" Майкі Медісон зробила ставку на насичений колір. Акторка обрала коротку атласну сукню Vivienne Westwood томатно-червоного відтінку з рукавами до ліктів.

Лаконічний силует, м’яке драпірування та яскрава помада створили образ у дусі італійських кінодів.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа обрав світло-рожевий брючний костюм із фактурної тканини. Під жакет актор одягнув просту світло-сіру майку, зробивши образ менш формальним.

Завершили комплект окуляри з кольоровими лінзами, лаконічна підвіска та коричневі лофери з контрастними світлими вставками.

Джейсон Момоа (фото: Getty Images)