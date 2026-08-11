От "дофаминовых" украшений до странных клатчей: тренды, которые вы могли пропустить
Если полностью менять гардероб пока не хочется, самый простой способ обновить образ – добавить правильные аксессуары. В 2026 году они становятся не финальным штрихом, а самостоятельным заявлением. Wave RBC.UA собрал самые интересные трендовые детали сезона.
В этом сезоне аксессуары становятся особенно важным инструментом самовыражения.
Обручи-зигзаги
Ностальгия по 1990-ми продолжает влиять на моду - в этом сезоне в центре внимания тонкие обручи-зигзаги, вернувшиеся на подиумы вместе с коллекцией Miu Miu осень-зима 2026 года.
Их уже примерили Гейли Бибер и Джиллиан Андерсон. Лучше всего такие аксессуары смотрятся с естественной текстурой волос – особенно с легкими волнами, словно после дня у моря.
Заколки как украшения для волос
Заколки, крабики и другие аксессуары для волос в этом году становятся все более заметными. В фаворитах – модели с природными мотивами: цветами, ракушками, звездами, а также аксессуары из натуральных материалов и в природной палитре.
Их можно носить по одному или комбинировать несколько украшений одновременно, создавая более эклектичный образ.
Банданы и косынки
Шелковые, однотонные, с принтами, вязаные или украшенные декоративными деталями - косынки этим летом стали одним из самых заметных аксессуарных трендов. Среди поклонниц этого приема - Кендалл Дженнер, Эль Фаннинг, Зендея и Флоренс Пью.
Их можно связывать во всю голову, складывать в узкую ленту или завершать образ маленьким бантом.
"Сказочные" брелки на сумках
Сумка больше не нуждается в минималистическом оформлении. В 2026 году дизайнеры предлагают от души украшать ее брелоками и подвесками в форме цветов, животных, еды или других объектов, которые вам нравятся.
Цветные, металлические, с бахромой или маленькими колокольчиками – такие детали придают даже базовому образу индивидуальности.
"Дофаминовые" украшения
После нескольких лет минимализма аксессуары наконец-то позволяют себе быть игривыми. Яркие цвета, игра с объемом и формой, украшения с почти мультяшной эстетикой призваны делать образ более легким и доставлять удовольствие.
Здесь нет правил: чем больше цвета, неожиданнее форма и смелее сочетание – тем интереснее результат.
Подвески на длинных цепях
Длинные цепочки регулярно возвращаются в моду – и 2026-й не стал исключением. Такое украшение хорошо работает как самостоятельный акцент, а несколько подвесок разной длины помогут создать эффект актуальной многослойности.
Акцентные серьги
В этом сезоне серьги не пытаются остаться незаметными. Большие, яркие и скульптурные модели становятся главной деталью образа.
Их преимущество в том, что они способны трансформировать даже самый простой комплект: белая рубашка, джинсы – и одна пара выразительных сережек.
Большие и необычные очки
Очки все меньше напоминают функциональный аксессуар и все больше - часть образа. В тренде большие модели, почти полностью закрывающие лицо, необычные силуэты и яркие цвета.
Для тех, кто предпочитает классику, остается беспроигрышный вариант total black. Но в этом сезоне модные правила позволяют больше.
Сказочные клатчи
Финальный штрих – сумки, которые невозможно не заметить. Сумки и клатчи в форме лобстера, ракушки, пирожные, броненосца, пиццы или даже вазы с цветами превращают аксессуар в главный элемент образа.
Эстетика напоминает культовую сумку-голубя Кэрри Брэдшоу – и это не случайность. Мода снова позволяет аксессуарам быть ироническими, игривыми и немного странными.
В 2026 году аксессуары окончательно выходят из тени. Они больше не просто дополняют образ – они формируют его настроение, характер и даже историю. И, возможно, именно с маленькой детали начинается самая интересная трансформация гардероба.