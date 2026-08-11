Від "дофамінових" прикрас до дивних клатчів: тренди, які ви могли пропустити

Цього сезону аксесуари стають особливо важливим інструментом самовираження.

Обручі-зигзаги

Ностальгія за 1990-ми продовжує впливати на моду - цього сезону в центрі уваги тонкі обручі-зигзаги, які повернулися на подіуми разом із колекцією Miu Miu осінь–зима 2026.

Їх уже приміряли Гейлі Бібер та Джилліан Андерсон. Найкраще такі аксесуари виглядають із природною текстурою волосся - особливо з легкими хвилями, ніби після дня біля моря.

Заколки як прикраси для волосся

Заколки, крабики та інші аксесуари для волосся цього року стають дедалі помітнішими. У фаворитах - моделі з природними мотивами: квітами, мушлями, зірками, а також аксесуари з натуральних матеріалів і в природній палітрі.

Їх можна носити по одному або комбінувати кілька прикрас одночасно, створюючи більш еклектичний образ.

Бандани та косинки

Шовкові, однотонні, з принтами, в'язані або прикрашені декоративними деталями - косинки цього літа стали одним із найпомітніших аксесуарних трендів. Серед прихильниць цього прийому - Кендалл Дженнер, Ель Фаннінг, Зендея та Флоренс П'ю.

Їх можна пов'язувати на всю голову, складати у вузьку стрічку або завершувати образ маленьким бантом.

"Казкові" брелоки на сумках

Сумка більше не потребує мінімалістичного оформлення. У 2026 році дизайнери пропонують від душі прикрашати її брелоками та підвісками у формі квітів, тварин, їжі або будь-яких інших об'єктів, які вам подобаються.

Кольорові, металеві, з бахромою чи маленькими дзвіночками - такі деталі додають навіть базовому образу індивідуальності.

"Дофамінові" прикраси

Після кількох років мінімалізму аксесуари нарешті дозволяють собі бути грайливими. Яскраві кольори, гра з об'ємом та формою, прикраси з майже мультяшною естетикою покликані робити образ легшим і приносити задоволення.

Тут немає правил: чим більше кольору, несподіванішою форма і сміливішим поєднання - тим цікавіший результат.

Підвіски на довгих ланцюгах

Довгі ланцюжки регулярно повертаються в моду - і 2026-й не став винятком. Така прикраса добре працює як самостійний акцент, а кілька підвісок різної довжини допоможуть створити ефект актуальної багатошаровості.

Акцентні сережки

Цього сезону сережки не намагаються залишитися непомітними. Великі, яскраві та скульптурні моделі стають головною деталлю образу.

Їхня перевага в тому, що вони здатні трансформувати навіть найпростіший комплект: біла сорочка, джинси - і одна пара виразних сережок.

Великі та незвичні окуляри

Окуляри дедалі менше нагадують функціональний аксесуар і дедалі більше - частину образу. У тренді великі моделі, які майже повністю закривають обличчя, незвичні силуети та яскраві кольори.

Для тих, хто віддає перевагу класиці, залишається безпрограшний варіант total black. Але цього сезону модні правила дозволяють більше.

Казкові клатчі

Фінальний штрих - сумки, які неможливо не помітити. Сумки і клатчі у формі лобстера, мушлі, тістечка, броненосця, піци чи навіть вази з квітами перетворюють аксесуар на головний елемент образу.

Естетика нагадує культову сумку-голуба Керрі Бредшоу - і це не випадковість. Мода знову дозволяє аксесуарам бути іронічними, грайливими й трохи дивними.

У 2026 році аксесуари остаточно виходять із тіні. Вони більше не просто доповнюють образ - вони формують його настрій, характер і навіть історію. І, можливо, саме з маленької деталі починається найцікавіша трансформація гардероба.