От британского массмаркета к большому подиуму: M&S дебютировал на London Fashion Week

57 образов и цены до 50 фунтов

Показ прошел 18 сентября в лондонском Design Museum и стал первым полноценным шоу M&S в официальном расписании London Fashion Week.

Для компании это не просто празднование юбилея, но и попытка окончательно отойти от образа исключительно практического британского массмаркета и закрепиться как бренд, который может конкурировать за внимание молодой и fashion-ориентированной аудитории.

На подиуме представили 57 женских и мужских образов: 41 женское и 16 мужских.

При этом M&S решил не играть по традиционным правилам сезонных показов.

Коллекция работает по принципу "see now, buy now" - вещи можно приобрести сразу после шоу онлайн и в выбранных флагманских магазинах.

Еще одна особенность - цены. Половина коллекции стоит менее 50 фунтов.

То есть вещи, только появившиеся на одной из главных модных площадок мира, не остаются недоступными подиумными образцами, а сразу переходят в массовую продажу.

Коллекция также доступна за пределами Великобритании - через собственные онлайн-магазины M&S и партнерство с Zalando в ряде европейских стран.

Что показали на подиуме

Коллекцию создала внутренняя команда M&S, в которую входят 116 дизайнеров.

За основу взяли вещи, принты и силуэты из архива компании, но переосмыслили их для современного гардероба. Архив M&S в Лидсе насчитывает более 72 тысяч предметов, связанных с историей бренда и британской моды.

На подиуме можно было увидеть отсылку к разным десятилетиям.

Среди них – трикотажные комплекты, вдохновенные 1960-ми, широкие джинсы в стиле 1970-х, бархатный тейлоринг с настроением 1980-х, классические смокинги и белые рубашки.

Особое внимание дизайнеры уделили верхней одежде, дениму и бельевой эстетике.

Корсеты, кружевные боди и топы использовали как полноценные элементы образов, а не только нижнее белье.

В коллекции также появилась коричневая кожаная куртка с меховым убранством, вдохновленная винтажной моделью линии St Michael, а также вещи с принтами, воспроизведенными на основе архивных дизайнов.

100 лет британской моды

Marks&Spencer начал продавать одежду в 1926 году. Сначала это были преимущественно базовые вещи - трикотаж, нижнее белье, юбки и повседневная одежда.

Впоследствии бренд стал одним из самых узнаваемых представителей британского high street - доступной моды, которую можно было приобрести не в дизайнерских бутиках, а в обычных городских магазинах.

Именно этот контраст M&S и вынес на подиум сто лет спустя: вещи должны выглядеть актуально и соответствовать модным тенденциям, но оставаться пригодными для повседневной жизни.

"Наша первая коллекция для London Fashion Week построена вокруг этой ДНК - стильная, но носибельная мода, высокое качество и хорошее соотношение цены и качества", - пояснил генеральный директор M&S Стюарт Мачин.

Зачем M&S нужен London Fashion Week

За эффектным дебютом стоит и вполне прагматичная бизнес-стратегия.

Reuters отмечает, что M&S в последние годы активно пытается изменить восприятие своего модного направления и привлечь младших покупателей. Компания инвестирует в магазины, цифровые платформы, логистику и онлайн-продажи.

И этот курс уже дает результат.

По данным самой компании, количество покупателей в возрасте до 35 лет за год выросло на 16%. В перспективе M&S также хочет существенно увеличить долю онлайн продаж в категориях Fashion, Home & Beauty.

Marks & Spencer дебютировал на London Fashion Week (фото: Getty Images)

Так что появление Marks & Spencer на London Fashion Week - это не попытка вдруг превратиться в люксовый бренд.

Напротив, компания вынесла на большой подиум то, на чем строила свою историю в течение столетия: знакомый британский гардероб, практичность и доступные цены – только теперь в более fashion-ориентированном исполнении.