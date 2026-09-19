Від британського масмаркету до великого подіуму: M&S дебютував на London Fashion Week

57 образів і ціни до 50 фунтів

Показ відбувся 18 вересня у лондонському Design Museum і став першим повноцінним шоу M&S в офіційному розкладі London Fashion Week.

Для компанії це не просто святкування ювілею, а ще й спроба остаточно відійти від образу виключно практичного британського масмаркету та закріпитися як бренд, який може конкурувати за увагу молодої й fashion-орієнтованої аудиторії.

На подіумі представили 57 жіночих і чоловічих образів: 41 жіночий та 16 чоловічих.

При цьому M&S вирішив не грати за традиційними правилами сезонних показів.

Колекція працює за принципом "see now, buy now" - речі можна придбати одразу після шоу онлайн та у вибраних флагманських магазинах.

Ще одна особливість - ціни. Половина колекції коштує менш як 50 фунтів.

Тобто речі, які щойно з'явилися на одному з головних модних майданчиків світу, не залишаються недоступними подіумними зразками, а одразу переходять у масовий продаж.

Колекція також доступна за межами Великої Британії - через власні онлайн-магазини M&S та партнерство із Zalando у низці європейських країн.

Що показали на подіумі

Колекцію створила внутрішня команда M&S, до якої входять 116 дизайнерів.

За основу вони взяли речі, принти й силуети з архіву компанії, але переосмислили їх для сучасного гардероба. Архів M&S у Лідсі налічує понад 72 тисячі предметів, пов'язаних з історією бренду та британської моди.

На подіумі можна було побачити відсилання до різних десятиліть.

Серед них - трикотажні комплекти, натхненні 1960-ми, широкі джинси у стилі 1970-х, оксамитовий тейлоринг з настроєм 1980-х, класичні смокінги та білі сорочки.

Окрему увагу дизайнери приділили верхньому одягу, деніму та білизняній естетиці.

Корсети, мереживні боді й топи використовували як повноцінні елементи образів, а не лише як нижню білизну.

У колекції також з'явилася коричнева шкіряна куртка з хутряним оздобленням, натхнена вінтажною моделлю лінії St Michael, а також речі з принтами, відтвореними на основі архівних дизайнів.

100 років британської моди

Marks & Spencer почав продавати одяг у 1926 році. Спочатку це були переважно базові речі - трикотаж, спідня білизна, спідниці та повсякденний одяг.

Згодом бренд став одним із найбільш впізнаваних представників британського high street - доступної моди, яку можна було придбати не в дизайнерських бутиках, а у звичайних міських магазинах.

Саме цей контраст M&S і виніс на подіум через сто років: речі мають виглядати актуально й відповідати модним тенденціям, але залишатися придатними для повсякденного життя.

"Наша перша колекція для London Fashion Week побудована навколо цього ДНК - стильна, але носибельна мода, висока якість і хороше співвідношення ціни та якості", - пояснив генеральний директор M&S Стюарт Мачін.

Навіщо M&S треба London Fashion Week

За ефектним дебютом стоїть і цілком прагматична бізнес-стратегія.

Reuters зазначає, що M&S останніми роками активно намагається змінити сприйняття свого модного напряму та залучити молодших покупців. Компанія інвестує у магазини, цифрові платформи, логістику та онлайн-продажі.

І цей курс уже дає результат.

За даними самої компанії, кількість покупців віком до 35 років за рік зросла на 16%. У перспективі M&S також хоче суттєво збільшити частку онлайн-продажів у категоріях Fashion, Home & Beauty.

Marks & Spencer дебютував на London Fashion Week (фото: Getty Images)

Тож поява Marks & Spencer на London Fashion Week - це не спроба раптом перетворитися на люксовий бренд.

Навпаки, компанія винесла на великий подіум те, на чому будувала свою історію протягом століття: знайомий британський гардероб, практичність і доступні ціни - лише тепер у більш fashion-орієнтованому виконанні.