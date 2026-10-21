От бомберов с градиентом до свадебного платья: Elie Saab и H&M представили уникальную коллекцию одежды

Ливанский дизайнер Эли Сааб и шведский бренд H&M представили общую коллекцию, в которой объединили фирменную вечернюю эстетику модельера с вещами для повседневного гардероба. В линейку вошли женская и мужская одежда, аксессуары и свадебное платье с уникальной фатой.

Вошедшее в коллекцию ELIE SAAB x H&M

Линейка охватывает женскую и мужскую одежду, а также аксессуары. Здесь представлены длинные вечерние платья, костюмы, кожаные изделия, трикотаж и модели с кружевом, паетками и ручной драпировкой.

Одной из заметных моделей стало длинное зеленое платье с высоким разрезом и градиентом. Среди других вариантов - черное скульптурное платье со шлейфом и большим бантом на талии, золотая модель без бретелей с черными и золотыми блестками и другие.



Характерной деталью линейки стал плавный оттеночный переход. Черный сочетается с зеленым, коричневым и золотым, что просматривается как в вечерней одежде, так и в повседневных юбках-карандашах и бомбере.

В то же время коллекция не ограничивается одеждой для особых событий. В нее вошли классические черные брюки, пальто, топы, юбки, кружевные комплекты, кардиган с майкой и коричневая худые с бисерной вышивкой на плечах.

В мужскую часть попали шелковые рубашки и брюки, черный шерстяной пиджак с атласными лацканами, классические брюки, белая рубашка и футболка.

Цены на вещи стартуют от 1999 гривен, а стоимость отдельных платьев достигает почти 23 тысяч.

Аксессуары

Аксессуары продолжают эстетику сотрудничества. Среди них – сережки, платки, кружевные перчатки, тонкие ремни, сумки и обувь с эффектом крокодиловой кожи, туфли на платформе и слингбеки с монограммой.

"Коллекция соответствует идентичности бренда - баланс между структурой и текучестью, чувство легкости и богатство украшения. Для меня элегантность - это личное", - прокомментировал Сааб.

Аксессуары из коллекции ELIE SAAB x H&M (скриншот)

Свадебное платье - особый акцент коллекции

Отдельное место в линейке заняло свадебное платье, напоминающее о начале карьеры Сааба. Дизайнер получил признание в частности благодаря свадебным нарядам.

Платье имеет корсет, открытые плечи и длинный шлейф. Полупрозрачную вставку украшает вышивка из бисера и блесток, а образ дополняет длинная фата с ручной цветочной вышивкой и бисером.

Это единственный полноценный свадебный образ в коллекции. Платье и фату планируют выпустить ограниченным тиражом в 300 экземпляров.



Коллекция ELIE SAAB x H&M поступит в продажу 22 октября 2026 в магазинах и онлайн.