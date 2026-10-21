Від бомберів з градієнтом до весільної сукні: Elie Saab і H&M презентували унікальну колекцію одягу

Ліванський дизайнер Елі Сааб та шведський бренд H&M представили спільну колекцію, у якій поєднали фірмову вечірню естетику модельєра з речами для повсякденного гардероба. До лінійки увійшли жіночий і чоловічий одяг, аксесуари та весільна сукня з унікальною фатою.

Що увійшло до колекції ELIE SAAB x H&M

Лінійка охоплює жіночий і чоловічий одяг, а також аксесуари. Тут представлені довгі вечірні сукні, костюми, шкіряні вироби, трикотаж і моделі з мереживом, лелітками та ручним драпіруванням.

Однією з помітних моделей стала довга зелена сукня з високим розрізом і градієнтом. Серед інших варіантів - чорна скульптурна сукня зі шлейфом і великим бантом на талії, золота модель без бретелей із чорними та золотими лелітками та інші.



Характерною деталлю лінійки став плавний перехід відтінків. Чорний поєднується із зеленим, коричневим і золотим, що проглядається як у вечірньому одязі, так і в повсякденних спідниці-олівці та бомбері.

Водночас колекція не обмежується одягом для особливих подій. До неї увійшли класичні чорні штани, пальта, топи, спідниці, мереживні комплекти, кардиган із майкою та коричнева худі з бісерною вишивкою на плечах.

До чоловічої частини потрапили шовкові сорочки й штани, чорний вовняний піджак з атласними лацканами, класичні брюки, біла сорочка та футболка.

Ціни на речі на стартують від 1999 гривень, а вартість окремих суконь сягає майже 23 тисяч.

Аксесуари

Аксесуари продовжують естетику співпраці. Серед них - сережки, хустки, мереживні рукавички, тонкі ремені, сумки та взуття з ефектом крокодилячої шкіри, туфлі на платформі та слінгбеки з монограмою.

"Колекція відповідає ідентичності бренду - баланс між структурою та плинністю, відчуття легкості й багатство оздоблення. Для мене елегантність - це особисте", - прокоментував Сааб.

Аксесуари з колеції ELIE SAAB x H&M (скриншот)

Весільна сукня - особливий акцент колекції

Окреме місце в лінійці посіла весільна сукня, що нагадує про початок кар'єри Сааба. Дизайнер здобув визнання зокрема завдяки весільному вбранню.

Сукня має корсет, відкриті плечі та довгий шлейф. Напівпрозору вставку прикрашає вишивка з бісеру й леліток, а образ доповнює довга фата з ручною квітковою вишивкою та бісером.

Це єдиний повноцінний весільний образ у колекції. Сукню та фату планують випустити обмеженим тиражем в 300 екземплярів.



Колекція ELIE SAAB x H&M надійде у продаж 22 жовтня 2026 року у магазинах та онлайн.