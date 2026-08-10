Бахрома, оверсайз и яркие принты: главные street style тренды от гостей Недели моды в Копенгагене
В Копенгагене прошла Неделя моды, на которой дизайнеры представили коллекции сезона весна-лето 2027. Однако не меньше внимания, чем подиумы, традиционно привлекли улицы датской столицы.
Wave RBC.UA собрало самые интересные street style образы Copenhagen Fashion Week, которые стоит рассмотреть поближе.
Белая юбка и кожаная куртка
Луиза Тереза Грасс выбрала сдержанную палитру, но сделала ставку на контраст фактур.
Белую мидио юбку она соединила с коричневой кожаной курткой с острым воротником, белыми остроносыми туфлями и замшевой сумкой Khaite.
Завершили образ большие солнцезащитные очки Prada.
Блестки и розовые носки
Хенни Шефер показала более смелый вариант.
Оливковый укороченный жакет она соединила с белой мини-юбкой, покрытой большими блестками, а к металлическим мюлям Manolo Blahnik добавила розовые носки.
Еще одним акцентом стала разноцветная вязаная сумка.
Расслабленный образ с рубашкой оверсайз
Мирья Кляйн сделала ставку на комфортный многослойный образ.
Она надела белую рубашку оверсайз с широкими черными брюками, а красный свитер завязала вокруг талии.
Завершили ансамбль черные шлепки, оливковая замшевая сумка и массивные очки.
Мирья Кляйн (фото: instagram.com/mirjaklein)
Нейтральные оттенки
Белый, серый и черный снова доказывают, что могут выглядеть совсем не скучно.
Гостья выбрала белую блузку с объемным рюшевым воротником и завязками спереди, которую соединила со светло-серой прямой мидис юбкой с разрезом.
Образ дополнили серые туфли на невысоких каблуках, черная сумка через плечо и узкие очки в бордовой оправе.
В Копенгагене прошла Неделя моды (фото: instagram.com/jette)
Спортивные шорты и леопардовый принт
Одним из самых ярких стало сочетание спортивных и женственных вещей.
Красные спортивные шорты дополнили курткой с леопардовым принтом, белыми носками и красными туфлями на невысоких каблуках.
Еще большее внимание привлекала большая красная сумка с бахромой.
Эффектный трикотаж
Один из самых заметных образов построен на сочетании объемного белого свитера с ярким узором и нежно-розовой максиюбкой.
Свежий пастельный оттенок уравновесил фактурный трикотаж, а маленькая светлая сумка и черная обувь с декором завершили образ.
Бахрома
Карен Гонсалес сделала бахрому основным элементом собственного выхода.
К черной кожаной куртке оверсайз она подобрала коричневую максиюбку с длинной бахромой и клатч с подобной отделкой.
Образ дополнили темные очки и черную обувь на невысоком каблуке.
Аквамариновый
Эви Уэйв выбрала один из самых ярких цветов Copenhagen Fashion Week.
Вязаный аквамариновый топ с бахромой она соединила с синими спортивными брюками с желтыми полосками.
В образ также вошли большая желтая сумка, светлые шлепанцы и серебряный головной убор из бусин.
Яркий образ для беременных
Элинор Шарлотта сделала ставку на кружево и насыщенные аксессуары.
Белый комплект она дополнила красным платком, большими фиолетовыми очками, розовой сумкой с перьями и босоножками.
Главной деталью стали разноцветные украшения на животе.
Вязание крючком
Crochet остается одним из самых заметных приёмов в летнем гардеробе.
Одна из гостей надела белую рубашку под вязаный кремовый топ и такие же брюки. В комплект она подобрала большую вязаную сумку, маленькую зеленую сетчатую сумочку с декоративными фруктами и высокие белые ботинки.
Судя по образам на улицах Копенгагена, вязание крючком, бахрома, яркие цвета и игра на контрастах будут оставаться заметными и в сезоне весна-лето 2027.