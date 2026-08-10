Бахрома, оверсайз и яркие принты: главные street style тренды от гостей Недели моды в Копенгагене

Белая юбка и кожаная куртка

Луиза Тереза Грасс выбрала сдержанную палитру, но сделала ставку на контраст фактур.

Белую мидио юбку она соединила с коричневой кожаной курткой с острым воротником, белыми остроносыми туфлями и замшевой сумкой Khaite.

Завершили образ большие солнцезащитные очки Prada.

Блестки и розовые носки

Хенни Шефер показала более смелый вариант.

Оливковый укороченный жакет она соединила с белой мини-юбкой, покрытой большими блестками, а к металлическим мюлям Manolo Blahnik добавила розовые носки.

Еще одним акцентом стала разноцветная вязаная сумка.

Расслабленный образ с рубашкой оверсайз

Мирья Кляйн сделала ставку на комфортный многослойный образ.

Она надела белую рубашку оверсайз с широкими черными брюками, а красный свитер завязала вокруг талии.

Завершили ансамбль черные шлепки, оливковая замшевая сумка и массивные очки.

Мирья Кляйн (фото: instagram.com/mirjaklein)

Нейтральные оттенки

Белый, серый и черный снова доказывают, что могут выглядеть совсем не скучно.

Гостья выбрала белую блузку с объемным рюшевым воротником и завязками спереди, которую соединила со светло-серой прямой мидис юбкой с разрезом.

Образ дополнили серые туфли на невысоких каблуках, черная сумка через плечо и узкие очки в бордовой оправе.

В Копенгагене прошла Неделя моды (фото: instagram.com/jette)

Спортивные шорты и леопардовый принт

Одним из самых ярких стало сочетание спортивных и женственных вещей.

Красные спортивные шорты дополнили курткой с леопардовым принтом, белыми носками и красными туфлями на невысоких каблуках.

Еще большее внимание привлекала большая красная сумка с бахромой.

Неделя моды в Копенгагене весна-лето 2027 (фото: Getty Images)

Эффектный трикотаж

Один из самых заметных образов построен на сочетании объемного белого свитера с ярким узором и нежно-розовой максиюбкой.

Свежий пастельный оттенок уравновесил фактурный трикотаж, а маленькая светлая сумка и черная обувь с декором завершили образ.

Неделя моды в Копенгагене весна-лето 2027 (фото: Getty Images)

Бахрома

Карен Гонсалес сделала бахрому основным элементом собственного выхода.

К черной кожаной куртке оверсайз она подобрала коричневую максиюбку с длинной бахромой и клатч с подобной отделкой.

Образ дополнили темные очки и черную обувь на невысоком каблуке.

Аквамариновый

Эви Уэйв выбрала один из самых ярких цветов Copenhagen Fashion Week.

Вязаный аквамариновый топ с бахромой она соединила с синими спортивными брюками с желтыми полосками.

В образ также вошли большая желтая сумка, светлые шлепанцы и серебряный головной убор из бусин.

Яркий образ для беременных

Элинор Шарлотта сделала ставку на кружево и насыщенные аксессуары.

Белый комплект она дополнила красным платком, большими фиолетовыми очками, розовой сумкой с перьями и босоножками.

Главной деталью стали разноцветные украшения на животе.

Вязание крючком

Crochet остается одним из самых заметных приёмов в летнем гардеробе.

Одна из гостей надела белую рубашку под вязаный кремовый топ и такие же брюки. В комплект она подобрала большую вязаную сумку, маленькую зеленую сетчатую сумочку с декоративными фруктами и высокие белые ботинки.

Судя по образам на улицах Копенгагена, вязание крючком, бахрома, яркие цвета и игра на контрастах будут оставаться заметными и в сезоне весна-лето 2027.

Стильные образы на Неделе моды в Копенгагене (фото: Getty Images)