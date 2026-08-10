Бахрома, оверсайз та яскраві принти: головні street style тренди від гостей Тижня моди в Копенгагені

Біла спідниця та шкіряна куртка

Луїза Тереза Грасс обрала стриману палітру, але зробила ставку на контраст фактур.

Білу мідіспідницю вона поєднала з коричневою шкіряною курткою з гострим коміром, білими гостроносими туфлями та замшевою сумкою Khaite.

Завершили образ великі сонцезахисні окуляри Prada.

Блискітки та рожеві шкарпетки

Хенні Шефер показала значно сміливіший варіант.

Оливковий укорочений жакет вона поєднала з білою мініспідницею, вкритою великими блискітками, а до металевих мюлів Manolo Blahnik додала рожеві шкарпетки.

Ще одним акцентом стала різнокольорова в’язана сумка.

Розслаблений образ із сорочкою оверсайз

Мір’я Кляйн зробила ставку на комфортний багатошаровий образ.

Вона одягла білу сорочку оверсайз із чорними широкими штанами, а червоний светр зав’язала навколо талії.

Завершили ансамбль чорні шльопанці, оливкова замшева сумка та масивні окуляри.

Мір’я Кляйн (фото: instagram.com/mirjaklein)

Нейтральні відтінки

Білий, сірий і чорний знову доводять, що можуть виглядати зовсім не нудно.

Гостя обрала білу блузу з об’ємним рюшевим коміром і зав’язками спереду, яку поєднала зі світло-сірою прямою мідіспідницею з розрізом.

Образ доповнили сірі туфлі на невисоких підборах, чорна сумка через плече та вузькі окуляри в бордовій оправі.

У Копенгагені пройшов Тиждень моди (фото: instagram.com/jette)

Спортивні шорти та леопардовий принт

Одним із найяскравіших стало поєднання спортивних і жіночних речей.

Червоні спортивні шорти доповнили курткою з леопардовим принтом, білими шкарпетками та червоними туфлями на невисоких підборах.

Ще більше уваги привертала велика червона сумка з бахромою.

Тиждень моди в Копенгагені весна-літо 2027 (фото: Getty Images)

Ефектний трикотаж

Один із найпомітніших образів побудований на поєднанні об’ємного білого светра з яскравим візерунком і ніжно-рожевої максіспідниці.

Свіжий пастельний відтінок урівноважив фактурний трикотаж, а маленька світла сумка та чорне взуття з декором завершили образ.

Тиждень моди в Копенгагені весна-літо 2027 (фото: Getty Images)

Бахрома

Карен Гонсалес зробила бахрому головним елементом свого виходу.

До чорної шкіряної куртки оверсайз вона підібрала коричневу максіспідницю з довгою бахромою та клатч із подібною обробкою.

Образ доповнили темні окуляри та чорне взуття на невисоких підборах.

Аквамариновий

Еві Вейв обрала один із найяскравіших кольорів Copenhagen Fashion Week.

Аквамариновий в’язаний топ із бахромою вона поєднала із синіми спортивними штанами з жовтими смужками.

До образу також увійшли велика жовта сумка, світлі шльопанці та срібний головний убір із намистин.

Яскравий образ для вагітних

Елінор Шарлотта зробила ставку на мереживо та насичені аксесуари.

Білий комплект вона доповнила червоною хусткою, великими фіолетовими окулярами, рожевою сумкою з пір’ям та босоніжками.

Головною деталлю стали різнокольорові прикраси на животі.

В’язання гачком

Crochet залишається одним із найпомітніших прийомів у літньому гардеробі.

Одна з гостей одягла білу сорочку під кремовий в’язаний топ і такі ж штани. До комплекту вона підібрала велику в’язану сумку, маленьку зелену сітчасту сумочку з декоративними фруктами та високі білі черевики.

Судячи з образів на вулицях Копенгагена, в’язання гачком, бахрома, яскраві кольори та гра на контрастах залишатимуться помітними й у сезоні весна-літо 2027.

Стильні образи на Тижні моди в Копенгагені (фото: Getty Images)