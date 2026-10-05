Valentino превратил библиотеку в подиум: Алессандро Микеле представил новую коллекцию

Чем удивила новая коллекция

Для Микеле, возглавляемого Valentino с 2024 года, локация стала важной частью самого шоу. Библиотека с монументальными арками, высокими потолками, металлическими конструкциями и рядами книжных полок создала атмосферу, в которой мода пересеклась с искусством, историей и культурой.

В новой коллекции дизайнер продолжил развивать собственное видение Valentino, сочетая романтичность и театральность с вещами, которые выглядят более обыденно.

В центре внимания - сложные силуэты, многослойность, декоративные детали и игра с пропорциями.

Новая коллекция Valentino (Getty Images)

Микеле известен любовью к историческим ссылкам. Дизайнер работает с одеждой как со способом рассказать историю, сочетая разные эпохи, фактуры и стилистические коды.

Особое внимание привлекли платья, костюмы, прозрачные элементы и вещи с декоративной отделкой. Романтические детали рядом с более структурированными предметами гардероба, создавая характерный для Микеле баланс между роскошью и умышленной халатностью.

Новая коллекция Valentino (Getty Images)

Концепция коллекции

Концепция коллекции восходит к японскому понятию цундоку - практике покупать книги и накапливать их, не обязательно считывая.

Каждая нераскрытая книга напоминает идеи, истории и целые миры, которые еще остаются неизвестными. Это мнение Микеле переносит в язык одежды: вещи Valentino становятся своеобразным запасом форм, цветов и способов взаимодействия с телом.

Мерцающая бахрома, перья, объемные силуэты и смелые цветовые сочетания создают ощущение постоянного выбора. Это не столько готовый гардероб с четко определенными правилами, сколько своеобразный каталог возможностей.

Само пространство библиотеки Сент-Женевьев дополнило эту идею. Ряды книг, историческая архитектура и атмосфера места стали естественным фоном для коллекции.

Показ Valentino весна/лето 2027 года стал очередным этапом в работе дизайнера над новой эстетикой модного дома.

После прихода в Valentino Микеле постепенно переосмысливает его узнаваемые коды, не отказываясь от исторического наследия бренда, но добавляя к нему собственный эклектический язык.

Новая коллекция Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Новая коллекция Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)