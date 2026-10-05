Valentino перетворив бібліотеку на подіум: Алессандро Мікеле представив нову колекцію

Чим здивувала нова колекція

Для Мікеле, який очолює Valentino з 2024 року, локація стала важливою частиною самого шоу. Бібліотека з її монументальними арками, високими стелями, металевими конструкціями та рядами книжкових полиць створила атмосферу, у якій мода перетнулася з мистецтвом, історією та культурою.

У новій колекції дизайнер продовжив розвивати власне бачення Valentino, поєднуючи романтичність і театральність із речами, які виглядають більш повсякденно.

У центрі уваги - складні силуети, багатошаровість, декоративні деталі та гра з пропорціями.

Нова колекція Valentino (Getty Images)

Мікеле відомий любов'ю до історичних посилань. Дизайнер працює з одягом як із способом розповісти історію, поєднуючи різні епохи, фактури та стилістичні коди.

Особливу увагу привернули сукні, костюми, прозорі елементи та речі з декоративним оздобленням. Романтичні деталі поруч із більш структурованими предметами гардероба, створюючи характерний для Мікеле баланс між розкішшю та навмисною недбалістю.

Нова колекція Valentino (Getty Images)

Концепція колекції

Концепція колекції перегукується з японським поняттям цундоку - практикою купувати книги та накопичувати їх, не обов'язково прочитуючи.

Кожна нерозкрита книга нагадує про ідеї, історії та цілі світи, які ще залишаються невідомими. Цю ж думку Мікеле переносить у мову одягу: речі Valentino стають своєрідним запасом форм, кольорів і способів взаємодії з тілом.

Мерехтлива бахрома, пір'я, об'ємні силуети та сміливі поєднання кольорів створюють відчуття постійного вибору. Це не стільки готовий гардероб із чітко визначеними правилами, скільки своєрідний каталог можливостей.

Сам простір бібліотеки Сент-Женев'єв доповнив цю ідею. Ряди книг, історична архітектура та атмосфера місця стали природним тлом для колекції.

Показ Valentino весна/літо 2027 став черговим етапом у роботі дизайнера над новою естетикою модного дому.

Після приходу до Valentino Мікеле поступово переосмислює його впізнавані коди, не відмовляючись від історичної спадщини бренду, але додаючи до неї власну еклектичну мову.

Нова колекція Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Нова колекція Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)