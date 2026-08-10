Беременная Энн Хэтэуэй появилась в модном топе и джинсах на премьере

Каким образом поразила беременная Энн Хэтэуэй

На премьере научно-фантастического фильма, которая состоялась 9 августа в Лос-Анджелесе, актриса предстала перед фотокамерами в топе от Atelier Prabal Gurung.

Голубой шелковый топ отличался асимметричным подолом, открытым животом и длинным шлейфом с ярко-красной подкладкой.

Уникальный верх Хэтэуэй соединила с широкими джинсами с низкой посадкой, а завершили образ красные туфли на шпильке от Aquazzura.

Энн Хэтэуэй (фото: Getty Images)

Дополнением к наряду стали аксессуары - массивные серьги-подвески и несколько золотых браслетов с кристаллами.

Волосы актриса собрала в высокий хвост, а губы накрасила красной помадой, которая перекликалась с цветом подкладки топа и обувью.

Так, Хэтэуэй сделала ставку на контраст нежного голубого оттенка и насыщенного красного, дополнив праздничный топ расслабленными джинсами.



Что известно о третьей беременности Энн Хэтэуэй

Радостную новость актриса сообщила 19 июня, поделившись видео в Instagram. В нем она впервые продемонстрировала округлый животик. Вместе с мужем Адамом Шульманом она уже воспитывает двух сыновей - 10-летнего Джонатана и 7-летнего Джека.

Пара с нетерпением ждет пополнения в семье. Более того, малышу уже дали прозвище - buzzer beater. В баскетболе это понятие означает решающий бросок, который способен принести команде успех.

По словам актрисы, эта беременность ощущается иначе. После 40 лет она стала больше ценить нынешние моменты и присутствовать здесь и сейчас.