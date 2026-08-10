Вагітна Енн Гетевей з'явилася в модному топі та джинсах на прем'єрі

Яким образом вразила вагітна Енн Гетевей

На прем'єрі науково-фантастичного фільму, яка відбулася 9 серпня в Лос-Анджелесі, акторка постала перед фотокамерами в топі від Atelier Prabal Gurung.

Блакитний шовковий топ вирізнявся асиметричним подолом, відкритим животом і довгим шлейфом із яскраво-червоним підкладом.

Унікальний верх Гетевей поєднала з широкими джинсами з низькою посадкою, а завершили образ червоні туфлі на шпильці від Aquazzura.

Енн Гетевей (фото: Getty Images)

Доповненням до наряду стали аксесуари - масивні сережки-підвіски та кілька золотих браслетів із кристалами.

Волосся акторка зібрала у високий хвіст, а губи нафарбувала яскраво-червоною помадою, яка перегукувалася з кольором підкладки топа та взуттям.

Таким чином, Гетевей зробила ставку на контраст ніжного блакитного відтінку та насиченого червоного, доповнивши святковий топ розслабленими джинсами.



Що відомо про третю вагітність Енн Гетевей

Радісну новину акторка повідомила 19 червня, поділившись відео в Instagram. У ньому вона вперше продемонструвала округлий животик. Разом з чоловіком Адамом Шульманом вона вже виховуює двох синів - 10-річного Джонатана та 7-річного Джека.

Пара з нетерпінням чекає на поповнення в родині. Ба більше, малюку вже дали прізвисько - buzzer beater. У баскетболі це поняття означає вирішальний кидок, який здатний принести команді успіх.

За словами акторки, ця вагітність відчувається інакше. Після 40 років вона почала більше цінувати теперішні моменти та бути присутньою тут і зараз.