Украинские платья во дворце Гофбург: Ricca Sposa показал две новые свадебные коллекции

Каким был показ в Гофбурге

Местом презентации стал Гофбург - бывшая императорская резиденция династии Габсбургов.

Международная свадебная платформа, в рамках которой прошел показ, проходила здесь 1–2 ноября.

На подиуме были представлены платья с кружевом, вышивкой и объемным декором.

Ricca Sposa представил в Вене свадебные коллекции 2028 года (фото предоставлено пресс-службой бренда)

Скульптурные силуэты и пышные формы дополняли интерьеры дворца, а показ сопровождал свет свечей и хрустальных люстр.

Среди традиционных белых образов появилось яркое красное платье. В конце моделей на подиуме присоединилась основательница и креативная директор бренда Юлия Лобачева.

Ricca Sposa представил в Вене свадебные коллекции 2028 года (фото предоставлено пресс-службой бренда)

Portrait Of Her: вдохновение портретами XVIII века

Кутюрная коллекция Portrait Of Her от Yuliia Lobachova Couture обращается к европейскому придворному наряду и портретному искусству XVIII века.

Исторические мотивы воплотили через ручную вышивку, украшение, выразительные объемы и четко выстроенные силуэты.

По замыслу команды коллекция сочетает романтическое великолепие с точностью конструкции.

Коллекцию сняли на исторической вилле в Тоскане. Фотосессия продолжает тему аристократического портретного искусства, к которой обратилась дизайнер.

Кутюрная коллекция Portrait Of Her (фото предоставлено пресс-службой бренда)

Источником вдохновения для Ricca Sposa Couture 2028 стал итальянский остров Капри.

Коллекция насчитывает 14 свадебных образов, в которых главное внимание было уделено разным текстурам и узорам кружева.

Среди моделей - платья силуэта "русалка" и А-силуэта. Их дополняют разрезы, съемные шлейфы и болеро. Фотосессию коллекции также провели на Капри.

Что известно о брендах

Ricca Sposa - украинский бренд свадебного и вечернего наряда, основанный дизайнером Юлией Лобачевой.

Он работает более 15 лет и представляет коллекции на международных событиях свадебной индустрии, в частности, в Нью-Йорке и Барселоне.

Yuliia Lobachova Couture – отдельный бренд этой же дизайнера, сосредоточенный на кутюрных свадебных платьях со сложной ручной вышивкой, скульптурными силуэтами и декоративной отделкой.