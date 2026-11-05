Українські сукні у палаці Гофбург: Ricca Sposa показав дві нові весільні колекції

Яким був показ у Гофбурзі

Місцем презентації став Гофбург - колишня імператорська резиденція династії Габсбургів.

Міжнародна весільна платформа, у межах якої пройшов показ, тривала тут 1–2 листопада.

На подіумі представили сукні з мереживом, вишивкою та об'ємним декором.

Ricca Sposa представив у Відні весільні колекції 2028 року (фото надане пресслужбою бренду)

Скульптурні силуети й пишні форми доповнювали інтер'єри палацу, а показ супроводжувало світло свічок і кришталевих люстр.

Серед традиційних білих образів з'явилася яскрава червона сукня. Наприкінці до моделей на подіумі приєдналася засновниця та креативна директорка бренду Юлія Лобачова.

Ricca Sposa представив у Відні весільні колекції 2028 року (фото надане пресслужбою бренду)

Portrait Of Her: натхнення портретами XVIII століття

Кутюрна колекція Portrait Of Her від Yuliia Lobachova Couture звертається до європейського придворного вбрання та портретного мистецтва XVIII століття.

Історичні мотиви втілили через ручну вишивку, оздоблення, виразні об'єми та чітко вибудувані силуети.

За задумом команди, колекція поєднує романтичну пишність із точністю конструкції.

Колекцію зняли на історичній віллі в Тоскані. Фотосесія продовжує тему аристократичного портретного мистецтва, до якої звернулася дизайнерка.

Кутюрна колекція Portrait Of Her (фото надане пресслужбою бренду)

Джерелом натхнення для Ricca Sposa Couture 2028 став італійський острів Капрі.

Колекція налічує 14 весільних образів, у яких головну увагу приділили різним текстурам і візерункам мережива.

Серед моделей - сукні силуету "русалка" та А-силуету. Їх доповнюють розрізи, знімні шлейфи й болеро. Фотосесію колекції також провели на Капрі.

Що відомо про бренди

Ricca Sposa - український бренд весільного та вечірнього вбрання, заснований дизайнеркою Юлією Лобачовою.

Він працює понад 15 років і представляє колекції на міжнародних подіях весільної індустрії, зокрема в Нью-Йорку та Барселоні.

Yuliia Lobachova Couture - окремий бренд цієї ж дизайнерки, зосереджений на кутюрних весільних сукнях зі складною ручною вишивкою, скульптурними силуетами та декоративним оздобленням.