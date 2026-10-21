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Стиль 21 октября 2026, 12:08

Украинские мастхевы: 5 вещей, которые стоит купить в Estro этой осенью

Иванна Пашкевич Иванна Пашкевич Журналист, редактор, репортер Wave RBC.UA
Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)
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Осенний гардероб не обязательно обновлять полностью, чтобы выглядеть стильно. Иногда достаточно нескольких удачно подобранных вещей, которые легко сочетаются друг с другом и помогают создавать разные образы. Украинский бренд Estro представил коллекцию Fall’26, в которой классические силуэты получили современное прочтение, а базовые цвета дополнили выразительными деталями.

О новинках украинского бренда и пяти вещах, на которые стоит обратить внимание этой осенью, рассказывает Wave RBC.UA.

Estro Fall'26: новый взгляд на осенний гардероб

Глубокий шоколадный, классический черный, благородные оттенки коричневого и насыщенный бордовый - именно такая палитра задает настроение новой коллекции Estro.

В этом сезоне бренд сделал ставку на вещи, которые не потеряют актуальность после завершения осени.

В центре внимания - лаконичные формы, интересные фактуры, продуманные детали и силуэты, которые легко адаптируются к разным стилям.

В коллекции соединились знакомая классика и актуальные модные тенденции: высокие сапоги с выразительным мысом, универсальные лоферы, ковбойки, фактурная верхняя одежда и аксессуары, способные изменить настроение даже самого простого образа.

Мы выбрали пять вещей Estro, которые могут стать основой осенних сочетаний.

Черные сапоги с острым носком - элегантность без лишних деталей

Высокие черные сапоги - одна из тех покупок, которые способны оставаться актуальными в течение нескольких сезонов.

Особенно если речь идет о лаконичной модели с заостренным мысом и четким силуэтом.

В коллекции Estro представлены кожаные сапоги, которые легко вписать как в повседневную, так и в более элегантные образы.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Их можно носить с мини-юбками, платьями, удлиненными жакетами или пальтами.

А сочетание с объемным трикотажем создаст интересный контраст между воздержанием и расслабленностью.

  • Почему стоит купить: это универсальная обувь, которая помогает сделать даже простой комплект более выразительным.
  • Цена: 12 990 грн.

Лоферы - классика, которая работает ежедневно

Если искать обувь, которая одинаково уместна для офиса, встреч и неспешных прогулок по городу, лоферы остаются одним из самых удачных вариантов.

Estro предлагает модели из гладкой кожи и мягкого велюра. Особого внимания заслуживают коричневые лоферы, фактура которых придает осенним образам глубины.

Они отлично сочетаются с классическими брюками, прямыми джинсами, рубашками и объемными свитерами.

А в комплекте с юбкой меди и тренчем помогут создать сдержанный, но актуальный образ.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)
  • Почему стоит купить: лоферы легко комбинировать с вещами, которые уже есть в гардеробе, без необходимости каждый раз придумывать новое стилистическое решение.
  • Цена: 4 590 грн.

Черные ковбойки - акцент для смелых сочетаний

Эстетика вестерна продолжает находить свое место в городском гардеробе. Однако сегодня ковбойки - это не только история о дениме, но и способ придать характер романтическим или минималистическим образам.

В новой коллекции Estro представлены черные кожаные ковбойки, сочетающие узнаваемую форму с актуальным дизайном.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Их можно стилизовать с легкими платьями, кожаными юбками, широкими джинсами или даже классическими костюмными брюками.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Особенно интересно такая обувь будет смотреться в сочетании с объемной верхней одеждой.

  • Почему стоит купить: ковбойки позволяют сделать акцент на обуви и придать индивидуальности даже базовому комплекту.
  • Цена: 5 430 грн.

Шоколадная дубленка - главная фактура холодного сезона

Верхняя одежда может быть не просто практичной частью гардероба, а ее центральным элементом. Именно такую роль способна выполнить коричневая дубленка из коллекции Estro.

Глубокий шоколадный оттенок, выразительная фактура и расслабленный характер модели делают ее интересной альтернативой обычным черным курткам.

Дубленку можно совмещать с джинсами, трикотажными костюмами, широкими брюками или юбками.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Она будет хорошо дополнять как монохромные комплекты, так и сочетание молочных, бежевых и коричневых оттенков.

  • Почему стоит купить: одна фактурная вещь может стать главным акцентом нескольких образов, даже если остальной гардероб состоит из простых базовых моделей.
  • Цена: 9 599 грн.

Бордовая кожаная сумка - деталь, которая меняет все

Не каждое обновление гардероба требует покупки новой обуви или верхней одежды. Иногда достаточно всего одного аксессуара.

Бордовая кожаная мини-сумка Estro - пример того, как насыщенный цвет может освежить привычные осенние образы.

Благодаря компактной форме и лаконичному дизайну она органично дополнит чёрное пальто, шоколадную дублёнку, классический костюм или образ с джинсами.

Особенно эффектно бордовый будет смотреться в сочетании с серым, молочным и коричневым цветами.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)
  • Почему стоит купить: сумка может стать тем самым завершающим штрихом, который сделает образ целостным без большого количества дополнительных аксессуаров.
  • Цена: 3 690 грн.

Estro - украинский бренд с более чем 10-летней историей

Estro - украинский бренд обуви и аксессуаров, уже более десяти лет развивающий собственный стиль, сочетая актуальные модные решения с вниманием к комфорту.

Сегодня сеть насчитывает 30 магазинов в 11 городах Украины, а также собственный интернет-магазин.

Команда дизайнеров и баеров регулярно обновляет ассортимент, предлагая новые модели несколько раз в течение сезона.

Кроме женской и мужской обуви бренд создает сумки, кошельки, ремни, очки и одежду.

За последние годы Estro расширил свои коллекции тренчами, пальто, куртки, костюмы и другие элементы гардероба.

Сегодня в магазинах бренда можно собрать полноценный образ - от верхней одежды до обуви и аксессуаров.

Новая коллекция Estro Fall'26 доступна в фирменных магазинах бренда и онлайн.

Просмотреть коллекцию и выбрать свои осенние мастхевы можно на официальном сайте Estro.