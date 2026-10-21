Українські мастхеви: 5 речей, які варто купити в Estro цієї осені

Estro Fall’26: новий погляд на осінній гардероб

Глибокий шоколадний, класичний чорний, благородні відтінки коричневого та насичений бордовий - саме така палітра задає настрій новій колекції Estro.

Цього сезону бренд зробив ставку на речі, які не втратять актуальності після завершення осені.

У центрі уваги - лаконічні форми, цікаві фактури, продумані деталі та силуети, що легко адаптуються до різних стилів.

У колекції поєдналися знайома класика й актуальні модні тенденції: високі чоботи з виразним мисом, універсальні лофери, ковбойки, фактурний верхній одяг та аксесуари, здатні змінити настрій навіть найпростішого образу.

Ми обрали п'ять речей Estro, які можуть стати основою осінніх поєднань.

Чорні чоботи з гострим носком - елегантність без зайвих деталей

Високі чорні чоботи - одна з тих покупок, які здатні залишатися актуальними протягом кількох сезонів.

Особливо якщо йдеться про лаконічну модель із загостреним мисом та чітким силуетом.

У колекції Estro представлені шкіряні чоботи, які легко вписати як у повсякденні, так і в більш елегантні образи.

Яке взуття, одяг та аксесуари обрати на осінь в Estro (фото надане Estro)

Їх можна носити з мініспідницями, сукнями, подовженими жакетами або пальтами.

А поєднання з об'ємним трикотажем створить цікавий контраст між стриманістю та розслабленістю.

Чому варто купити: це універсальне взуття, яке допомагає зробити навіть простий комплект виразнішим.

це універсальне взуття, яке допомагає зробити навіть простий комплект виразнішим. Ціна: 12 990 грн.

Лофери - класика, яка працює щодня

Якщо шукати взуття, яке однаково доречне для офісу, зустрічей та неспішних прогулянок містом, лофери залишаються одним із найвдаліших варіантів.

Estro пропонує моделі з гладкої шкіри та м'якого велюру. Особливої уваги заслуговують коричневі лофери, фактура яких додає осіннім образам глибини.

Вони чудово поєднуються з класичними штанами, прямими джинсами, сорочками та об'ємними светрами.

А в комплекті зі спідницею міді й тренчем допоможуть створити стриманий, але актуальний образ.

Яке взуття, одяг та аксесуари обрати на осінь в Estro (фото надане Estro)

Чому варто купити: лофери легко комбінувати з речами, які вже є в гардеробі, без потреби щоразу вигадувати нове стилістичне рішення.

лофери легко комбінувати з речами, які вже є в гардеробі, без потреби щоразу вигадувати нове стилістичне рішення. Ціна: 4 590 грн.

Чорні ковбойки - акцент для сміливих поєднань

Естетика вестерну продовжує знаходити своє місце в міському гардеробі. Проте сьогодні ковбойки - це не лише історія про денім, а й спосіб додати характеру романтичним або мінімалістичним образам.

У новій колекції Estro представлені чорні шкіряні ковбойки, які поєднують впізнавану форму з актуальним дизайном.

Яке взуття, одяг та аксесуари обрати на осінь в Estro (фото надане Estro)

Їх можна стилізувати з легкими сукнями, шкіряними спідницями, широкими джинсами або навіть класичними костюмними штанами.

Яке взуття, одяг та аксесуари обрати на осінь в Estro (фото надане Estro)

Особливо цікаво таке взуття виглядатиме в поєднанні з об'ємним верхнім одягом.

Чому варто купити: ковбойки дозволяють зробити акцент на взутті й додати індивідуальності навіть базовому комплекту.

ковбойки дозволяють зробити акцент на взутті й додати індивідуальності навіть базовому комплекту. Ціна: 5 430 грн.

Шоколадна дублянка - головна фактура холодного сезону

Верхній одяг може бути не просто практичною частиною гардероба, а його центральним елементом. Саме таку роль здатна виконати коричнева дублянка з колекції Estro.

Глибокий шоколадний відтінок, виразна фактура та розслаблений характер моделі роблять її цікавою альтернативою звичним чорним курткам.

Дублянку можна поєднувати з джинсами, трикотажними костюмами, широкими штанами або спідницями.

Яке взуття, одяг та аксесуари обрати на осінь в Estro (фото надане Estro)

Вона добре доповнюватиме як монохромні комплекти, так і поєднання молочних, бежевих та коричневих відтінків.

Чому варто купити: одна фактурна річ може стати головним акцентом кількох образів, навіть якщо решта гардероба складається з простих базових моделей.

одна фактурна річ може стати головним акцентом кількох образів, навіть якщо решта гардероба складається з простих базових моделей. Ціна: 9 599 грн.

Бордова шкіряна сумка - деталь, яка змінює все

Не кожне оновлення гардероба потребує покупки нового взуття чи верхнього одягу. Іноді достатньо лише одного аксесуара.

Бордова шкіряна мінісумка Estro - приклад того, як насичений колір може освіжити звичні осінні поєднання.

Завдяки компактній формі та лаконічному дизайну вона органічно доповнить чорне пальто, шоколадну дублянку, класичний костюм чи образ із джинсами.

Особливо ефектно бордовий виглядатиме поруч із сірим, молочним та коричневим кольорами.

Яке взуття, одяг та аксесуари обрати на осінь в Estro (фото надане Estro)

Чому варто купити: сумка може стати тим самим завершальним штрихом, який зробить образ цілісним без великої кількості додаткових аксесуарів.

сумка може стати тим самим завершальним штрихом, який зробить образ цілісним без великої кількості додаткових аксесуарів. Ціна: 3 690 грн.

Estro - український бренд із понад 10-річною історією

Estro - український бренд взуття та аксесуарів, який уже понад десять років розвиває власний стиль, поєднуючи актуальні модні рішення з увагою до комфорту.

Сьогодні мережа налічує 30 магазинів в 11 містах України, а також має власний інтернет-магазин.

Команда дизайнерів і баєрів регулярно оновлює асортимент, пропонуючи нові моделі кілька разів протягом сезону.

Окрім жіночого та чоловічого взуття, бренд створює сумки, гаманці, ремені, окуляри та одяг.

За останні роки Estro розширив свої колекції тренчами, пальтами, куртками, костюмами й іншими елементами гардероба.

Тож сьогодні в магазинах бренду можна зібрати повноцінний образ - від верхнього одягу до взуття й аксесуарів.

Нова колекція Estro Fall’26 уже доступна у фірмових магазинах бренду та онлайн.

Переглянути колекцію та обрати свої осінні мастхеви можна на офіційному сайті Estro.