Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 Pro

О чем ролик

В центре ролика - ночная съемка и игра со светом и движением. Таким образом, авторы демонстрируют, как смартфон работает со сложным освещением. Apple среди особенностей камеры iPhone 18 Pro отдельно выделяет улучшенную съемку в условиях низкой освещенности и новую скользящую диафрагму основной 48-мегапиксельной камеры.

К созданию рекламного видео подключились и другие украинские представители креативной индустрии. Оператором стал Никита Кузьменко, а главную роль в кадре исполнила украинская танцовщица Екатерина Бышева.

Саундтреком в кампанию стала композиция "DANCE" американской певицы Slayyyter. Трек использован в новом видео, которое стало частью промокампании Apple.

Кто такая Таню Муиньо

Таню Муиньо - украинский режиссер, клипмейкер, фотограф и дизайнер, которая работает с артистами международного масштаба. Она родилась 7 декабря 1989 в Одессе, первые годы жизни провела на Кубе.

Таню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)

Заметной частью ее ранней карьеры стало сотрудничество с украинским артистом MONATIK. Муиньо сняла для него более десятка видеоработ, среди которых клипы на песни "Кружит", "Vitamin D", "Love It Ритм", а также мюзикл "Ритм".

Международная карьера режиссера получила новый толчок после работы над клипом Katy Perry "Small Talk" в 2019 году. Позже Муиньо начала сотрудничать с такими мировыми артистами, как Harry Styles, Lil Nas X, Cardi B, Dua Lipa, Lady Gaga, Jung Kook, Rosalia, Doja Cat, Post Malone, The Weeknd, Sam Smith, Lenny Kravitz, Elton John и Britney Spears.

Таню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)

В 2024 году Муиньо стала постановщицей номера alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении" в Мальме. Украинский дуэт тогда занял третье место в финале конкурса.

Таню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)