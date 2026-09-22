Українська режисерка Таню Муіньо зняла рекламу для нового iPhone 18 Pro

Про що ролик

У центрі ролика - нічна зйомка та гра зі світлом і рухом. Таким чином автори демонструють, як смартфон працює зі складним освітленням. Apple серед особливостей камери iPhone 18 Pro окремо виділяє покращену зйомку в умовах низької освітленості та нову змінну діафрагму основної 48-мегапіксельної камери.

До створення рекламного відео долучилися й інші українські представники креативної індустрії. Оператором став Микита Кузьменко, а головну роль у кадрі виконала українська танцівниця Катерина Бишева.

Саундтреком до кампанії стала композиція "DANCE" американської співачки Slayyyter. Трек використаний у новому відео, яке стало частиною промокампанії Apple.

Хто така Таню Муіньо

Таню Муіньо - українська режисерка, кліпмейкерка, фотографка та дизайнерка, яка працює з артистами міжнародного масштабу. Вона народилася 7 грудня 1989 року в Одесі, перші роки життя провела на Кубі.

Таню Муіньо (фото: instagram.com/tanumuino)

Помітною частиною її ранньої кар'єри стала співпраця з українським артистом MONATIK. Муіньо зняла для нього понад десяток відеоробіт, серед яких кліпи на пісні "Кружит", "Vitamin D", "Love It Ритм", а також мюзикл "Ритм".

Міжнародна кар'єра режисерки отримала новий поштовх після роботи над кліпом Katy Perry "Small Talk" у 2019 році. Пізніше Муіньо почала співпрацювати з такими світовими артистами, як Harry Styles, Lil Nas X, Cardi B, Dua Lipa, Lady Gaga, Jung Kook, Rosalía, Doja Cat, Post Malone, The Weeknd, Sam Smith, Lenny Kravitz, Elton John та Britney Spears.

Таню Муіньо (фото: instagram.com/tanumuino)

У 2024 році Муіньо стала постановницею номера alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні" в Мальме. Український дует тоді посів третє місце у фіналі конкурсу.

Таню Муіньо (фото: instagram.com/tanumuino)