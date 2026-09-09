"Это шах и мат, baby". Алена Омаргалиева украсила банковские карты своими хитами

Украинская певица Алена Омаргалиева стала амбассадоркой ПриватБанка и Mastercard. Первым результатом сотрудничества стали эксклюзивные скины для банковских карточек с изображением артистки и фразами из ее песен.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артистки.

Как будут выглядеть карты с дизайном Омаргалиевой

Теперь клиенты банка могут выбрать для своей карты дизайн, связанный с творчеством певицы.

"Мы начинаем наше амбассадорство и первой нашей общей историей стали эксклюзивные скины для карты. Мои фотографии, строки из песен и автограф - теперь можно выбрать то, что больше всего отзывается именно вам", - поделилась она.

Певица также объявила розыгрыш билетов среди тех, кто воспользуется новыми скинами в течение сентября.

"В течение сентября устанавливайте свой любимый скин на карточку, и 1 октября мы рандомно разыграем 5 билетов на мой концерт во Дворце спорта", - отметила она.

Среди изображенных цитат - строки из хитов артистки: "Ой, я не п'яна, а просто закохана", "Тримай мене, не відпускай", "Закохана в життя", "Коли ти поруч, я живу" та "Це шах і мат, baby - тепер я heartbreaker"

Песни Омаргалиевой на карточках Приватбанка (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Стильная фотосессия

Кроме того, певица приняла участие в стильной фотосессии в оттенках бренда. На снимках она предстала в зеленом костюме, который надела поверх белой рубашки и дополнила галстуком.