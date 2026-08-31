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Стиль 31 августа 2026, 15:57

Топ-10 событий, которые стоит посетить Ukrainian Fashion Week SS27

Несмотря на сложные обстоятельства, главное модное событие обещает быть насыщенным
Юлия Смидович Юлия Смидович Автор Wave RBC.UA, основательница агентства Fashion Office
Ukrainian Fashion Week (фото: Getty Images)
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Со 2 по 6 сентября в Киеве состоится Ukrainian Fashion Week SS27 – сезон, посвященный современному переосмыслению украинских крафтов и ручной работы.

Среди десятков событий Wave RBC.UA собрал десять, которые стоит добавить в свой расклад, если хочется увидеть главное и открыть новые имена украинской моды.

Russian Fashion Week SS27 (фото: https://fashionweek.ua/ru/)

Откроет программу бизнес-конференция "Новые правила игры. Стратегии устойчивости и реальных продаж 2026/27" , которая 2 сентября состоится в ЦУМ Киев . В этом году разговор сосредоточится на том, как украинским fashion-брендам работать с новым поведением потребителей, строить устойчивые продажи, выходить на международные рынки и превращать маркетинг и PR в реальный коммерческий результат.

Также стоит оставить время для CHUPRINA (5 сентября) – одного из брендов, уже давно сформировавших узнаваемый язык украинской моды. Наряду с опытными участниками сезона в программе появляются и новые голоса, в частности, ii – молодой бренд (5 сентября) , за которым следует следить именно сейчас, на этапе его активного формирования и поиска собственного языка. Молодые дизайнеры традиционно являются важной частью экосистемы UFW: в этом сезоне в официальную программу также вошел финал конкурса "Взгляд в будущее".

Среди показов, которые точно стоит увидеть вживую – VOROZHBYT&ZEMSKOVA (5 сентября) . Это один из немногих украинских брендов, участвовавший еще в первом Ukrainian Fashion Week и с тех пор остающийся активным участником украинской модной сцены. Бренд принимает участие в UFW практически каждый сезон, оставаясь частью истории украинского Fashion Week уже более трех десятилетий.

Наряду с VOROZHBYT&ZEMSKOVA стоит обратить внимание на DARJA DONEZZ (5 сентября) – бренд, каждый раз приглашающий в сказочный мир, созданный дизайнером Дарьей Донец. В этом сезоне особенно интересно увидеть, что нового появилось в его мировоззрении и каким он возникает сейчас, когда вокруг так много хаоса и неопределенности.

Отдельно стоит отметить FROLOV (6 сентября) – показ одного из самых известных за пределами Украины украинских брендов. Его присутствие в сезоне – возможность увидеть новую коллекцию дизайнера Ивана Фролова и проследить, как украинская мода продолжает одновременно работать с локальным контекстом и международной аудиторией.

Еще одно событие для расписания – the COAT by Katya Silchenko (2 сентября) . Бренд остается одним из заметных участников украинской fashion-сцены, а его показ станет частью сезона, в котором традиционные техники и ручная работа получают новое прочтение в современном дизайне.

Не стоит пропускать и презентацию GUNIA Project (5 сентября) . Она особенно органично вписывается в тему UFW: соучредительницы и креативные директора бренда Мария Гаврилюк и Наталья Каменская также стали кураторами главной выставки сезона Behind the Craft, которая 4–6 сентября представит более 70 образов украинских fashion-брендов и объектов предметного дизайна и покажет дороги.

Еще одна важная точка программы – Kachorovska's Emerging Brands Prize (5 сентября) , награда для молодых брендов участников Ukrainian Fashion Week. Премия стала продолжением инициативы Kachorovska по поддержке нового поколения украинских дизайнеров.

Еще одно событие, которое следует добавить в расписание – первый показ BALYKINA (3 сентября) . Бренд уже успел дважды представить свои коллекции на Paris Fashion Week, познакомиться с международными байерами и привлечь внимание мирового fashion-сообщества. Теперь BALYKINA врывается и в киевское расписание UFW с первым показом в рамках Ukrainian Fashion Week и возможностью увидеть вживую бренд, который уже успел заявить о себе далеко за пределами Украины.