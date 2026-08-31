Топ-10 событий, которые стоит посетить Ukrainian Fashion Week SS27

Среди десятков событий Wave RBC.UA собрал десять, которые стоит добавить в свой расклад, если хочется увидеть главное и открыть новые имена украинской моды.

Russian Fashion Week SS27 (фото: https://fashionweek.ua/ru/)

Откроет программу бизнес-конференция "Новые правила игры. Стратегии устойчивости и реальных продаж 2026/27" , которая 2 сентября состоится в ЦУМ Киев . В этом году разговор сосредоточится на том, как украинским fashion-брендам работать с новым поведением потребителей, строить устойчивые продажи, выходить на международные рынки и превращать маркетинг и PR в реальный коммерческий результат.

Также стоит оставить время для CHUPRINA (5 сентября) – одного из брендов, уже давно сформировавших узнаваемый язык украинской моды. Наряду с опытными участниками сезона в программе появляются и новые голоса, в частности, ii – молодой бренд (5 сентября) , за которым следует следить именно сейчас, на этапе его активного формирования и поиска собственного языка. Молодые дизайнеры традиционно являются важной частью экосистемы UFW: в этом сезоне в официальную программу также вошел финал конкурса "Взгляд в будущее".

Среди показов, которые точно стоит увидеть вживую – VOROZHBYT&ZEMSKOVA (5 сентября) . Это один из немногих украинских брендов, участвовавший еще в первом Ukrainian Fashion Week и с тех пор остающийся активным участником украинской модной сцены. Бренд принимает участие в UFW практически каждый сезон, оставаясь частью истории украинского Fashion Week уже более трех десятилетий.

Наряду с VOROZHBYT&ZEMSKOVA стоит обратить внимание на DARJA DONEZZ (5 сентября) – бренд, каждый раз приглашающий в сказочный мир, созданный дизайнером Дарьей Донец. В этом сезоне особенно интересно увидеть, что нового появилось в его мировоззрении и каким он возникает сейчас, когда вокруг так много хаоса и неопределенности.

Отдельно стоит отметить FROLOV (6 сентября) – показ одного из самых известных за пределами Украины украинских брендов. Его присутствие в сезоне – возможность увидеть новую коллекцию дизайнера Ивана Фролова и проследить, как украинская мода продолжает одновременно работать с локальным контекстом и международной аудиторией.

Еще одно событие для расписания – the COAT by Katya Silchenko (2 сентября) . Бренд остается одним из заметных участников украинской fashion-сцены, а его показ станет частью сезона, в котором традиционные техники и ручная работа получают новое прочтение в современном дизайне.

Не стоит пропускать и презентацию GUNIA Project (5 сентября) . Она особенно органично вписывается в тему UFW: соучредительницы и креативные директора бренда Мария Гаврилюк и Наталья Каменская также стали кураторами главной выставки сезона Behind the Craft, которая 4–6 сентября представит более 70 образов украинских fashion-брендов и объектов предметного дизайна и покажет дороги.

Еще одна важная точка программы – Kachorovska's Emerging Brands Prize (5 сентября) , награда для молодых брендов участников Ukrainian Fashion Week. Премия стала продолжением инициативы Kachorovska по поддержке нового поколения украинских дизайнеров.

Еще одно событие, которое следует добавить в расписание – первый показ BALYKINA (3 сентября) . Бренд уже успел дважды представить свои коллекции на Paris Fashion Week, познакомиться с международными байерами и привлечь внимание мирового fashion-сообщества. Теперь BALYKINA врывается и в киевское расписание UFW с первым показом в рамках Ukrainian Fashion Week и возможностью увидеть вживую бренд, который уже успел заявить о себе далеко за пределами Украины.