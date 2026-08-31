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Стиль 31 серпня 2026, 15:57

Топ-10 подій, які варто відвідати на Ukrainian Fashion Week SS27

Попри складні обставини, головна модна подія обіцяє бути насиченою
Юлія Смідович Юлія Смідович Авторка Wave RBC.UA, засновниця агенції Fashion Office
Ukrainian Fashion Week (фото: Getty Images)
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З 2 до 6 вересня у Києві відбудеться Ukrainian Fashion Week SS27 – сезон, присвячений сучасному переосмисленню українських крафтів і ручної роботи. 

Серед десятків подій Wave RBC.UA зібрав десять, які варто додати до свого розкладу, якщо хочеться побачити головне та відкрити нові імена української моди.

Ukrainian Fashion Week SS27 (фото: https://fashionweek.ua/uk/)

Відкриватиме програму бізнес-конференція "Нові правила гри. Стратегії стійкості та реальних продажів 2026/27", що 2 вересня відбудеться у ЦУМ Київ. Цього року розмова зосередиться на тому, як українським fashion-брендам працювати з новою поведінкою споживачів, будувати стійкі продажі, виходити на міжнародні ринки та перетворювати маркетинг і PR на реальний комерційний результат.

Також варто залишити час для CHUPRINA (5 вересня) – одного з брендів, які вже давно сформували впізнавану мову української моди. Поруч із досвідченими учасниками сезону у програмі з’являються й нові голоси, зокрема ii – молодий бренд (5 вересня), за яким варто стежити саме зараз, на етапі його активного формування та пошуку власної мови. Молоді дизайнери традиційно є важливою частиною екосистеми UFW: цього сезону до офіційної програми також увійшов фінал конкурсу "Погляд у майбутнє".

Серед показів, які точно варто побачити наживо – VOROZHBYT&ZEMSKOVA (5 вересня). Це один із небагатьох українських брендів, який брав участь ще в першому Ukrainian Fashion Week і відтоді залишається активним учасником української модної сцени. Бренд бере участь у UFW практично кожного сезону, залишаючись частиною історії українського Fashion Week вже понад три десятиліття.

Поруч із VOROZHBYT&ZEMSKOVA варто звернути увагу на DARJA DONEZZ (5 вересня) – бренд, який щоразу запрошує у казковий світ, створений дизайнеркою Дар’єю Донець. Цього сезону особливо цікаво побачити, що нового з’явилося в її світогляді та яким він постає зараз, коли довкола так багато хаосу й невизначеності.

Окремо варто відзначити FROLOV (6 вересня) – показ одного з найвідоміших за межами України українських брендів. Його присутність у сезоні є можливістю побачити нову колекцію дизайнера Івана Фролова та простежити, як українська мода продовжує одночасно працювати з локальним контекстом і міжнародною аудиторією.

Ще одна подія для розкладу – the COAT by Katya Silchenko (2 вересня). Бренд залишається одним із помітних учасників української fashion-сцени, а його показ стане частиною сезону, у якому традиційні техніки та ручна робота отримують нове прочитання у сучасному дизайні.

Не варто пропускати й презентацію GUNIA Project (5 вересня). Вона особливо органічно вписується у цьогорічну тему UFW: співзасновниці та креативні директорки бренду Марія Гаврилюк і Наталія Каменська також стали кураторками головної виставки сезону Behind the Craft, яка 4–6 вересня представить понад 70 образів українських fashion-брендів та об’єктів предметного дизайну й покаже шлях від традиційного ремесла до сучасної моди та дизайну.

Ще одна важлива точка програми – Kachorovska’s Emerging Brands Prize (5 вересня), нагорода для молодих брендів учасників Ukrainian Fashion Week. Премія стала продовженням ініціативи Kachorovska з підтримки нового покоління українських дизайнерів.

Ще одна подія, яку варто додати до розкладу – перший показ BALYKINA (3 вересня). Бренд уже встиг двічі представити свої колекції на Paris Fashion Week, познайомитися з міжнародними байєрами та привернути увагу світової fashion-спільноти. Тепер BALYKINA вривається і в київський розклад UFW із першим показом у межах Ukrainian Fashion Week та можливістю побачити наживо бренд, який уже встиг заявити про себе далеко за межами України.