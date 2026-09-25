Не только с джинсами: 3 способа носить белую рубашку осенью

С интересной юбкой

Этой осенью точно есть где разгуляться с выбором юбки в гардероб, ведь в тренде необычные фактуры и принты. В частности, юбки из кожи (гладкой или крокодиловой), с анималистическим принтом или паетками.

Например, актриса Лейтон Мистер, звезда сериала "Сплетница", посетила Миланскую неделю моды в юбке-миди с пайетками от MaxMara и белой рубашке. Дополнила образ солнцезащитными очками и красным маникюром.

Маскулинный лук

Вариант необычной и смелой классики – классический костюм, но маскулинного кроя. Строгая белая рубашка, держащая форму, галстук и оверсайз-жакет с массивными плечами – это выглядит интересно и стильно.

Добавить к этому юбку, мягкие лоферы и выбрать теплую осеннюю цветовую палитру и выходит лук, как у профессора из фильма.

С "грубым" низом

Вариант для тех, кто не боится экспериментировать и пробовать необычные сочетания в образах. Можно надеть грубые брюки или шорты и добавить белую рубашку свободного кроя или лонг. Также интересно будет смотреться со спортивными элементами (брюками или бомберами).

В этом сезоне в тренде такие сочетания стилей, поэтому такой образ выглядит интересно и привлекает внимание.