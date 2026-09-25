Не тільки з джинсами: 3 способи носити білу сорочку восени

З цікавою спідницею

Цієї осені точно є де розгулятися з вибором спідниці в гардероб, адже в тренді незвичні фактури та принти. Зокрема, спідниці зі шкіри (гладкої або крокодилячої), з анімалістичним принтом або паєтками.

Наприклад, акторка Лейтон Містер, зірка серіалу “Пліткарка”, відвідала Міланський тиждень моди в спідниці-міді з паєтками від MaxMara та білій сорочці. Доповнила образ сонцезахисними окулярами та червоним манікюром.

Маскулінний лук

Варіант незвичної та сміливої класики – класичний костюм, проте маскулінного крою. Строга біла сорочка, яка тримає форму, краватка та оверсайз-жакет з масивними плечима – це виглядає цікаво та стильно.

Додати до цього спідницю, мʼякі лофери та обрати теплу осінню кольорову палітру і виходить лук, наче у професора з фільму.

З “грубим” низом

Варіант для тих, хто не боїться експериментувати і пробувати незвичні поєднання в образах. Можна одягти грубі штани або шорти і додати білу сорочку вільного крою або лонг. Також цікаво виглядатиме зі спортивними елементами (штанами або бомберами).

Цього сезону в тренді такі поєднання стилів, тож такий образ виглядає цікаво та привертає увагу.