Платье из воздушных шариков: Хейли Калил появилась в необычном образе на Kids' Choice Awards 2026
Американская модель Хейли Калил, также известна как Хейли Бейли, посетила церемонию Kids' Choice Awards 2026 в необычном образе, вдохновленном фирменной зеленой слизью премии. Для выхода она выбрала объемное бальное платье, полностью изготовленное из зеленых шаров.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Entertainment Tonight.
Как выглядело платье Хейли Каллил
Наряд зеленого цвета имел пышную юбку и корсет. Для его создания вместо обыкновенной ткани использовали воздушные шарики.
"Под всем этим на мне только боди. Все платье сделано из воздушных шаров. Даже корсет на спине", - рассказала модель.
Автором образа стал 20-летний студент модного направления Финн Томпсон. Он "чрезвычайно талантлив" и собственноручно закрепил каждый шарик на платье.
Дополнением к образу стала зеленая сумочка из шаров. На нем дизайнер оставил надпись Win The Mall.
Удобно ли в таком наряде
Несмотря на необычную конструкцию и значительный объем, Калил чувствовала себя в платье довольно комфортно.
"Я вполне могу в ней сидеть, ведь на мне боди. Мне просто нужно немного поднять платье сзади и присесть", - отметила она.
В то же время модель с юмором отметила, что из-за широкой юбки ей понадобится больше места на стуле.
"Просто я занимаю очень много места. Поэтому тому, кто будет сидеть рядом со мной, возможно, придется немного потесниться", - добавила она.
Победители Kids' Choice Awards 2026
Лауреатов выбирали в нескольких категориях. Среди главных победителей - группа BTS, которая получила сразу три награды, в том числе как лучшую музыкальную группу, за песню SWIM и альбом ARIRANG.
Лучшим назвали фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день", а его исполнители Том Голланд и Зендея победили в актерских номинациях. Другая актриса ленты Сэйди Син получила звание любимой злодейки.
Любимым детским сериалом стал "Перси Джексон и Олимпийцы", а семейным - "Странные чудеса". Среди лучших исполнителей/групп также оказались Rosé, Бруно Марс, Sombr, Katseye. Специальную награду King of Comedy получил Крис Пратт.