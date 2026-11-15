Платье из воздушных шариков: Хейли Калил появилась в необычном образе на Kids' Choice Awards 2026

Как выглядело платье Хейли Каллил

Наряд зеленого цвета имел пышную юбку и корсет. Для его создания вместо обыкновенной ткани использовали воздушные шарики.

"Под всем этим на мне только боди. Все платье сделано из воздушных шаров. Даже корсет на спине", - рассказала модель.



Автором образа стал 20-летний студент модного направления Финн Томпсон. Он "чрезвычайно талантлив" и собственноручно закрепил каждый шарик на платье.

Дополнением к образу стала зеленая сумочка из шаров. На нем дизайнер оставил надпись Win The Mall.

Удобно ли в таком наряде

Несмотря на необычную конструкцию и значительный объем, Калил чувствовала себя в платье довольно комфортно.

"Я вполне могу в ней сидеть, ведь на мне боди. Мне просто нужно немного поднять платье сзади и присесть", - отметила она.

В то же время модель с юмором отметила, что из-за широкой юбки ей понадобится больше места на стуле.

"Просто я занимаю очень много места. Поэтому тому, кто будет сидеть рядом со мной, возможно, придется немного потесниться", - добавила она.

Победители Kids' Choice Awards 2026

Лауреатов выбирали в нескольких категориях. Среди главных победителей - группа BTS, которая получила сразу три награды, в том числе как лучшую музыкальную группу, за песню SWIM и альбом ARIRANG.

Лучшим назвали фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день", а его исполнители Том Голланд и Зендея победили в актерских номинациях. Другая актриса ленты Сэйди Син получила звание любимой злодейки.

Любимым детским сериалом стал "Перси Джексон и Олимпийцы", а семейным - "Странные чудеса". Среди лучших исполнителей/групп также оказались Rosé, Бруно Марс, Sombr, Katseye. Специальную награду King of Comedy получил Крис Пратт.