Сукня з повітряних кульок: Гейлі Каліл з'явилася у незвичному образі на Kids' Choice Awards 2026

Як виглядала сукня Гейлі Каліл

Вбрання зеленого кольору мало пишну спідницю та корсет. Для його створення замість звичайної тканини використали повітряні кульки.

"Під усім цим на мені лише боді. Уся сукня зроблена з повітряних кульок. Навіть корсет на спині", - розповіла модель.



Автором образу став 20-річний студент модного напряму Фінн Томпсон. Він "надзвичайно талановитий" і власноруч закріпив кожну кульку на сукні.

Доповненням до образу стала зелена сумочка з кульок. На ній дизайнер залишив напис Win The Mall.

Чи зручно в такому вбранні

Попри незвичайну конструкцію та значний об'єм, Каліл почувалася у сукні доволі комфортно.

"Я цілком можу в ній сидіти, адже на мені боді. Мені просто потрібно трохи підняти сукню ззаду й присісти", - зазначила вона.

Водночас модель із гумором зауважила, що через широку спідницю їй знадобиться більше місця на стільці.

"Просто я займаю дуже багато місця. Тож тому, хто сидітиме поруч зі мною, можливо, доведеться трохи потіснитися", - додала вона.

Переможці Kids' Choice Awards 2026

Лауреатів обирали в кількох категоріях. Серед головних переможців - гурт BTS, який здобув одразу три нагороди, зокрема як найкращий музичний гурт, за пісню SWIM та альбом ARIRANG.

Найкращим назвали фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день", а його виконавці Том Голланд і Зендея перемогли в акторських номінаціях. Інша акторка стрічки Сейді Сін отримала звання улюбленої лиходійки.

Улюблениим дитячим серіалом став "Персі Джексон та Олімпійці", а сімейним - "Дивні дива". Серед кращих виконавців/гуртів також опинилися Rosé, Бруно Марс, Sombr, Katseye. Спеціальну нагороду King of Comedy отримав Кріс Пратт.